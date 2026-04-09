The Relic: First Guardian задерживается до лета 2026 года

The Relic: First Guardian, изначально запланированная к выходу на PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК на 26 мая, официально перенесена. Издатель Perp Games и разработчик Project Cloud Games подтвердили задержку релиза.

Теперь этот одиночный экшен-RPG в стиле Souls выйдет только летом 2026 года. Точная дата пока не сообщается. Информация поступила из официального заявления Роба Эдвардса, генерального директора Perp Games:

«The Relic: First Guardian — это дебютная игра талантливой студии Project Cloud Games. Это амбициозный проект, в который вложены годы упорного труда. Учитывая это, команда хочет потратить еще немного времени на полировку игрового мира, и поэтому мы объявляем о переносе даты релиза с 26 мая на лето 2026 года».