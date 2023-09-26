Мультяшный лутер-шутер Relic Hunters Legend стал доступен в раннем доступе Steam ©

В раннем доступе появилась игра Relic Hunters Legend, которая предлагает игрокам новый веселый геймплей.

В новой онлайновой ролевой игре Relic Hunters Legend игрокам предстоит взять на себя роль различных изгоев, чтобы спасти галактику от различных угроз. Те, кто приобретет игру в раннем доступе, получат специальный значок игрока. Одновременно с выходом игры издатель Gearbox выпустил трейлер, представленный ниже.

По своей механике Relic Hunters Legend повторяет другие популярные шутеры с ареной и позволяет игрокам брать на себя роль уникальных персонажей с различными способностями. На протяжении всей игры игроки могут улучшать и настраивать своих героев, чтобы сделать разные прохождения игры с друзьями увлекательными. Однако играть вместе можно будет только на своей системе, так как игра не предусматривает кооперативного режима.

Игроки будут объединяться в стандартные многопользовательские группы по четыре человека, при этом каждый игрок будет выбирать одного из нескольких Повстанцев, чтобы помочь своим союзникам в этом космическом путешествии. Авторы игры обещают, что в будущем, по мере выхода игры в ранний доступ, в нее будут добавлены новые персонажи и контент.