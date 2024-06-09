ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Relic: The First Guardian 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.1 29 оценок

Вышел трейлер The Relic: First Guardian - экшена в стиле Dark Souls

Simple Jack
Новости

На выставке Future Games Show 2024 показали новый геймплейный трейлер The Relic: First Guardian — экшена в духе Dark Souls. В роли Последнего Хранителя игроку предстоит спасти охваченный тьмой мир Асилтус.

Авторы The Relic: First Guardian обещают разнообразные способности персонажа, большой открытый мир и захватывающий сюжет. В бою можно будет пользоваться разным оружием: мечами, топорами, луками и магическими навыками.

The Relic: First Guardian выйдет в 2025 году на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Источник  
7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
eng1neR

Красиво, конечно, но не реалистично

-6
Sivispacempb

Да тут как бы фэнтези , соулс лайк игры никогда не были про реализм , или я вас не правильно понял?

6
SEV DRAKE

Как вы уже зае%али со своей реалистичностью. Игры не должны быть реалистичными.

4