Вышел трейлер The Relic: First Guardian - экшена в стиле Dark Souls

На выставке Future Games Show 2024 показали новый геймплейный трейлер The Relic: First Guardian — экшена в духе Dark Souls. В роли Последнего Хранителя игроку предстоит спасти охваченный тьмой мир Асилтус.

Авторы The Relic: First Guardian обещают разнообразные способности персонажа, большой открытый мир и захватывающий сюжет. В бою можно будет пользоваться разным оружием: мечами, топорами, луками и магическими навыками.

The Relic: First Guardian выйдет в 2025 году на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.