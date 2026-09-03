Публикация в японской прессе принесла создателю Relicfall больше вишлистов чем месяцы продвижения на Западе

Продвижение независимых игр на западных площадках все чаще превращается в бесполезную трату сил для инди-разработчиков. Соло-разработчик изометрического рогалика Relicfall Ливиу Глоба столкнулся с этой проблемой во время рекламной кампании своего проекта в сервисе Steam. Месяцы регулярного производства коротких видеороликов для TikTok и публикации на Reddit приносили скромные крохи внимания, пока неожиданный успех не пришел с совершенно другой стороны земного шара.

Разочаровавшись в алгоритмах социальных сетей, разработчик решил обратиться к классическим методам и начал рассылать холодные электронные письма напрямую в редакции игровых СМИ. Автор нашел в сети архивную базу данных профильных изданий за 2022 год, вручную перепроверил актуальность контактов и разослал около 50 писем ресурсам, которые освещают инди-проекты без готовой демоверсии. На предложение откликнулся один из крупнейших игровых порталов Японии, выпустивший подробный материал о механике гибридных классов в Relicfall.

Эффект от одной публикации превзошел все ожидания и буквально спас маркетинговую кампанию проекта. Всего за одну ночь после выхода заметки игра получила свыше 2300 добавлений в списки желаемого от японских геймеров. Для создателя проекта, привыкшего к скромному приросту в 20 или 30 вишлистов за сутки, такой взрывной интерес стал наглядным доказательством неэффективности стандартной раскрутки в западном сегменте интернета.

Контраст с англоязычными социальными сетями оказался колоссальным. Ливиу Глоба активно экспериментировал с короткими видео, и один из его сторонних концептуальных роликов про сортировку камней суммарно набрал более 1 млн просмотров на разных площадках, а пост в TikTok собрал 18 тыс. лайков. Однако эта огромная статистика дала всего около 70 добавлений в вишлист Steam.

Причиной столь бурного отклика в Японии оказалась специфика самого проекта. Автор позиционирует свое творение как гибрид Vampire Survivors и Path of Exile, сочетающий простое управление с комплексной ролевой системой из 10 запланированных классов, модификацией способностей и сетчатым инвентарем в духе Diablo 2. Мрачный пиксельный визуальный стиль и сложная математика билдостроения совпали со вкусами азиатской аудитории, традиционно ценящей глубокие ролевые механики.

Осознав потенциал восточного рынка, разработчик скорректировал общую стратегию продвижения и начал осваивать азиатские платформы, включая китайский видеохостинг Bilibili. На текущий момент суммарное число добавлений Relicfall в списки желаемого Steam перешагнуло отметку в 6000 копий, причем японское сообщество сохраняет лидирующие позиции по активности. Проект продолжает готовиться к релизу на персональных компьютерах, а создатель завершает балансировку классов перед открытым тестированием.