Чем заняты НИПы в Relictor, пока игрок где-то там качается?

Мир Relictor — масштабный и разрозненный. Он разделён на множество уникальных местностей, каждая из которых населена своими обитателями. Эти жители не просто выживают — они живут по своим законам, а иногда и вопреки им.

Иногда можно застать настоящий хаос: одна фракция объявляет войну другой, затем вмешивается третья. Причины? Ресурсы, старые обиды, личная неприязнь — порой не разобраться.

Пока игрок где-то далеко прокачивается, собирает ресурсы или строит армию для своей великой войны, на другом конце карты может происходить то же самое. Фракции не будут ждать, пока игрок явится к ним как на праздник — они сами ведут свою игру. И если ты вмешаешься, будь уверен: они ответят. И не по-дружески.