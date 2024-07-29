Фантастическая стратегия Relictor обзавелась новым трейлером

Недавно в VK Play был опубликован новый захватывающий трейлер к игре Relictor, вышедшей в рамках раннего доступа. В трейлере подробно рассказывается о том, как главный герой оказывается на загадочной планете, и цифровой помощник, нейроинтерфейс Gwen, вводит его в курс дела. Gwen рассказывает о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться, и волнах врагов, которые она отбивала, пока игрок находился в стазисе. Теперь, когда главный герой пробудился, ему предстоит взять управление на себя и начать борьбу за выживание.

Основные особенности игры Relictor

Мобильная база: Игрок будет управлять мобильной базой, которая служит центром операций и строительства.

Игрок будет управлять мобильной базой, которая служит центром операций и строительства. Разнообразные юниты: В вашем распоряжении будут боевые юниты, разведчики, исследователи аномалий и добытчики ресурсов - харвестеры.

В вашем распоряжении будут боевые юниты, разведчики, исследователи аномалий и добытчики ресурсов - харвестеры. Разнообразие врагов: На пути встретятся живая фауна планеты, враждебные фракции и, конечно же, таинственные кубиты.

Режимы игры

Relictor предлагает два основных режима игры:

Сюжетный режим: Здесь игроки смогут раскрыть множество тайн планеты и узнать истинную природу кубитов. Погружаясь в сюжет, вы будете решать задачи по выживанию и спасению.

Здесь игроки смогут раскрыть множество тайн планеты и узнать истинную природу кубитов. Погружаясь в сюжет, вы будете решать задачи по выживанию и спасению. Режим выживания: Этот режим предназначен для самых умелых игроков. Вам предстоит сражаться с волнами врагов, и игра будет длиться до тех пор, пока ваша база не будет уничтожена.

Не пропустите возможность познакомиться с новой отечественной RTS - Relictor, и откройте для себя загадки таинственной планеты!