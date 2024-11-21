Отечественная стратегия про управление мобильной базой с ИИ-помощниками появится в Steam в конце 2025 года

В Steam появилась страничка российской стратегии Relictor, где нас забросят в мрачный постапокалиптический мир. В центре истории оказался огромный шаттл с неисправными двигателями — теперь эта махина едва ползёт по опустошённым землям, но зато служит идеальной мобильной базой.

А самое интересное скрывается внутри этого гиганта — там притаился необычный репликатор. С его помощью можно собирать самых разных помощников с искусственным интеллектом. Будь то юркие глайдеры, мощные танки или обычные роботы — все они готовы отправиться добывать ресурсы, разгадывать тайны аномалий и вступать в бой с врагами.

Сейчас игра уже доступна в раннем доступе VK Play, а до Steam доберётся в конце следующего года.