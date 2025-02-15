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об игре
Relictor 26.07.2024
Экшен, Стратегия, Инди, Научная фантастика
5.6 14 оценок

Разработчик игры Relictor в новом трейлере показал что находится под капотом

FataII
Новости

С момента выхода Relictor в Steam не утихают споры о её сложности. Одни быстро привыкают к управлению, другие критикуют. Кого-то валит с ног обычный моб, кто-то сталкивается с минибоссом, а кто-то не успевает прокачать армию перед спавн-платформой. Но есть и те, кто, пусть не с первого раза, но всё же пробился во вторую миссию. А те, кто справился с этим с первой попытки – настоящие избранные!

В этом видео мы заглянем под капот игры и покажем поле боя далеко за пределами базы игрока – туда, куда при обычных условиях попасть невозможно. Что там происходит? Узнаем вместе!

А ещё вышла демо-версия, и в неё можно залипнуть надолго! Попробуй сам и поделись впечатлениями – насколько сложной или лёгкой показалась тебе игра?

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-5
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
DeNek DeNek

Не играл, но когда на видео открыли карту и мадам говорит харвестер мне это пипец напомнило red alert, это че red alert от первого лица?))

3
FataII

Да там есть возможности из ред алерта)

1
Alex40001

дюна

0
1barac9U7ada7

это скорее мнение какого то ноунейма чем новость

2
антон фекалисимо

выглядит как калл с графикой юнити, заказной пост

2
FataII

Кто заказал?

-2
Абай Бакай FataII

Чел из смуты/фапающий на смуту зашел обосрать конкурентную игру

1
vertehwost FataII

даже не знаю, какой то агрессивный пиар, я бы сказал

3
FataII vertehwost

Это требование площадки, по другому не принимают статьи и новости, по 10 раз иногда приходится редактировать.

0
антон фекалисимо FataII

ну вот ты и попался, за каждый заказ отрабатываешь копеечку

3
Max Rolens

На вид дрянь еще та...

1
FataII

Аргументы в студию

-3
Satty

что за ноунейм-шляпа?

0