Разработчик игры Relictor в новом трейлере показал что находится под капотом

С момента выхода Relictor в Steam не утихают споры о её сложности. Одни быстро привыкают к управлению, другие критикуют. Кого-то валит с ног обычный моб, кто-то сталкивается с минибоссом, а кто-то не успевает прокачать армию перед спавн-платформой. Но есть и те, кто, пусть не с первого раза, но всё же пробился во вторую миссию. А те, кто справился с этим с первой попытки – настоящие избранные!
В этом видео мы заглянем под капот игры и покажем поле боя далеко за пределами базы игрока – туда, куда при обычных условиях попасть невозможно. Что там происходит? Узнаем вместе!
А ещё вышла демо-версия, и в неё можно залипнуть надолго! Попробуй сам и поделись впечатлениями – насколько сложной или лёгкой показалась тебе игра?
Не играл, но когда на видео открыли карту и мадам говорит харвестер мне это пипец напомнило red alert, это че red alert от первого лица?))
Да там есть возможности из ред алерта)
дюна
это скорее мнение какого то ноунейма чем новость
выглядит как калл с графикой юнити, заказной пост
Кто заказал?
Чел из смуты/фапающий на смуту зашел обосрать конкурентную игру
даже не знаю, какой то агрессивный пиар, я бы сказал
Это требование площадки, по другому не принимают статьи и новости, по 10 раз иногда приходится редактировать.
ну вот ты и попался, за каждый заказ отрабатываешь копеечку
На вид дрянь еще та...
Аргументы в студию
что за ноунейм-шляпа?