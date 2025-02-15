Разработчик игры Relictor в новом трейлере показал что находится под капотом

С момента выхода Relictor в Steam не утихают споры о её сложности. Одни быстро привыкают к управлению, другие критикуют. Кого-то валит с ног обычный моб, кто-то сталкивается с минибоссом, а кто-то не успевает прокачать армию перед спавн-платформой. Но есть и те, кто, пусть не с первого раза, но всё же пробился во вторую миссию. А те, кто справился с этим с первой попытки – настоящие избранные!

В этом видео мы заглянем под капот игры и покажем поле боя далеко за пределами базы игрока – туда, куда при обычных условиях попасть невозможно. Что там происходит? Узнаем вместе!

А ещё вышла демо-версия, и в неё можно залипнуть надолго! Попробуй сам и поделись впечатлениями – насколько сложной или лёгкой показалась тебе игра?