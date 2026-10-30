Relictor получил крупное обновление 0.9.6 с мультиплеером и переработанным интерфейсом

️Крупное обновление 0.9.6 для Relictor уже в Steam!

Привет, командиры! Мы выкатили один из самых важных патчей, над которым усердно работали в последнее время. Зовите друзей — в игре появился мультиплеер!

️Главные новинки обновления:

• Полноценный мультиплеер.

• Удобные лобби с приглашениями напрямую через Steam.

• Режим наблюдателя: потеряли базу? Не беда, теперь можно следить за игрой от лица выживших союзников.

• Добавлен внутриигровой чат со звуковыми уведомлениями и система голосования в квестах.

️Новый адаптивный интерфейс:

• Полностью переработан UI — теперь он идеально масштабируется под любые разрешения и форматы экранов!

• Исследования в лаборатории теперь оформлены в виде удобного и наглядного дерева технологий.

• В мини-конфиг добавлены быстрые кнопки настройки радиусов.

️Синхронизация и фиксы:

• Проведена колоссальная работа над сетевым кодом: синхронизированы анимации, торговля, апгрейды, сбор ресурсов, радиусы баз и визуальные эффекты (включая грязь на объектах).

• Разведчики больше не воруют ресурсы у союзников!

• Приглушён тот самый слишком громкий сверчок на фоне.

Обязательно пишите в комментариях, как вам новый интерфейс и сетевой режим!