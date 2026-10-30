Relictor получил крупное обновление 0.9.6 с мультиплеером и переработанным интерфейсом

️Крупное обновление 0.9.6 для Relictor уже в Steam!
Привет, командиры! Мы выкатили один из самых важных патчей, над которым усердно работали в последнее время. Зовите друзей — в игре появился мультиплеер!
️Главные новинки обновления:
• Полноценный мультиплеер.
• Удобные лобби с приглашениями напрямую через Steam.
• Режим наблюдателя: потеряли базу? Не беда, теперь можно следить за игрой от лица выживших союзников.
• Добавлен внутриигровой чат со звуковыми уведомлениями и система голосования в квестах.
️Новый адаптивный интерфейс:
• Полностью переработан UI — теперь он идеально масштабируется под любые разрешения и форматы экранов!
• Исследования в лаборатории теперь оформлены в виде удобного и наглядного дерева технологий.
• В мини-конфиг добавлены быстрые кнопки настройки радиусов.
️Синхронизация и фиксы:
• Проведена колоссальная работа над сетевым кодом: синхронизированы анимации, торговля, апгрейды, сбор ресурсов, радиусы баз и визуальные эффекты (включая грязь на объектах).
• Разведчики больше не воруют ресурсы у союзников!
• Приглушён тот самый слишком громкий сверчок на фоне.
Обязательно пишите в комментариях, как вам новый интерфейс и сетевой режим!