Афрофутурстичный симулятор грабежей Relooted выйдет 10 февраля

Студия Nyamakop объявила дату выхода Relooted — необычного экшена про ограбления с афрофутуристическим уклоном. Игра появится 10 февраля на Xbox Series и PC (Steam и Epic Games Store). Да, разработчики из Африки делают симулятор грабежей — но не спешите с выводами: здесь воруют не ради денег, а ради истории.

Действие Relooted разворачивается ближе к концу XXI века, после провала Трансатлантического договора о возвращении африканских артефактов. Когда музеи начали прятать экспонаты, дипломатия уступила место «альтернативным методам переговоров». Задача игрока — собрать команду и вернуть 70 реальных артефактов, имеющих культурное и духовное значение.

Главная героиня Номали — не профессиональная воровка, а обычный человек, втянутый в авантюру младшим братом. По ходу игры можно нанимать команду из самых разных персонажей: от хакеров до… строгой бабушки, которая, внезапно, тоже полезна на задании.

Геймплей строится вокруг планирования ограблений, изучения локаций, решения головоломок и эффектных побегов с элементами паркура. Ошиблись на этапе подготовки — побег станет куда менее кинематографичным.