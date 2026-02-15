Бывший сотрудник Sweet Baby Inc. обвинил Steam в бездействии из-за хейта игры про африканскую культуру Relooted

Крис Киндред, бывший сотрудник консалтинговой компании Sweet Baby Inc., обвинил платформу Steam в бездействии на фоне хейта игры про африканскую культуру Relooted, над которой работал до своего увольнения из компании в 2024 году. В своем заявлении Киндред отметил, что Steam полностью безразличен к тому, что творится у них на форумах.

Мы оказались в такой ситуации именно потому, что Steam ничего не сделал в критический момент. Полный отказ от ответственности.

Relooted - 2.5D-платформер с элементами планирования ограблений, разработанный южноафриканской студией Nyamakop. Игроки собирают команду, планируют маршруты и "возвращают" реальные исторические артефакты африканских культур из европейских и западных музеев. Игра позиционируется как анти-расистская афрофутуристическая история о репатриации культурного наследия.

После релиза пиковый онлайн игры составил всего 57 игроков, а форумы Steam быстро заполнились троллингом и насмешками вроде "Черные = воры" или "Вот почему вам не стоит следовать повестке".

Бен Майерс, креативный директор Relooted, также пожаловался на негативную реакцию, которую игра получает на форумах Steam:

Судя по тому ужасному контенту, который они помечают как "не нарушающий правила" при жалобах, я сомневаюсь, что у них вообще есть интерес когда-либо это исправлять.

Это особенно плохо, учитывая, что разработчики не могут отключить форумы. А если вы слишком активно используете свои модераторские полномочия, появляется целая толпа ютуберов, которые снимают видео о ваших форумах, и это привлекает еще больше недобросовестных игроков.

Ситуация с Relooted подчеркивает сложный баланс между свободой слова и защитой сообщества. Одни считают, что игроки имеют полное право высказывать свое мнение, критиковать концепцию игры и выражать несогласие с DEI-подходом. Однако другие считают, что когда критика переходит в откровенный троллинг и организованный хейт-рейд, не связанный с реальным интересом к игре, это уже выходит за рамки конструктивного мнения и создает токсичную среду.