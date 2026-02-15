Бывший сотрудник Sweet Baby Inc. обвинил Steam в бездействии из-за хейта игры про африканскую культуру Relooted

Крис Киндред, бывший сотрудник консалтинговой компании Sweet Baby Inc., обвинил платформу Steam в бездействии на фоне хейта игры про африканскую культуру Relooted, над которой работал до своего увольнения из компании в 2024 году. В своем заявлении Киндред отметил, что Steam полностью безразличен к тому, что творится у них на форумах.
Мы оказались в такой ситуации именно потому, что Steam ничего не сделал в критический момент. Полный отказ от ответственности.
Relooted - 2.5D-платформер с элементами планирования ограблений, разработанный южноафриканской студией Nyamakop. Игроки собирают команду, планируют маршруты и "возвращают" реальные исторические артефакты африканских культур из европейских и западных музеев. Игра позиционируется как анти-расистская афрофутуристическая история о репатриации культурного наследия.
После релиза пиковый онлайн игры составил всего 57 игроков, а форумы Steam быстро заполнились троллингом и насмешками вроде "Черные = воры" или "Вот почему вам не стоит следовать повестке".
Бен Майерс, креативный директор Relooted, также пожаловался на негативную реакцию, которую игра получает на форумах Steam:
Судя по тому ужасному контенту, который они помечают как "не нарушающий правила" при жалобах, я сомневаюсь, что у них вообще есть интерес когда-либо это исправлять.
Это особенно плохо, учитывая, что разработчики не могут отключить форумы. А если вы слишком активно используете свои модераторские полномочия, появляется целая толпа ютуберов, которые снимают видео о ваших форумах, и это привлекает еще больше недобросовестных игроков.
Ситуация с Relooted подчеркивает сложный баланс между свободой слова и защитой сообщества. Одни считают, что игроки имеют полное право высказывать свое мнение, критиковать концепцию игры и выражать несогласие с DEI-подходом. Однако другие считают, что когда критика переходит в откровенный троллинг и организованный хейт-рейд, не связанный с реальным интересом к игре, это уже выходит за рамки конструктивного мнения и создает токсичную среду.
Ну комментаторы... Не подкачайте ))
Создатели провокационной игры, эксплуатирующей ксенофобию и исторические обиды, жалуются на хейтеров и провокаторов. Иронично.
нее , это все не то , вот дали бы их ловить за полицейских как в случае с одним музыкантом , тогда другое дело , а так ...
Лучше бы спасибо сказал, если бы не хейт игры, то даже 50 человек онлайна не было
Ну заплачь!
Нормальным людям плевать на зоопарк по кличке Sweet Baby Inc
ну габен же не нормальный человек.на геймеров он кладет постоянно и за баксы готов и перед фемским дилдаком булки раздвинуть
Ну шизы.
этих свит пора закопать
Черные воры ущемились с того что игру про них не оценили, лол. А кроме воровства какими достижениями они могут похвастать?
Арбузы едят с курочкой KFC и наркоту гонят в подвалах :D