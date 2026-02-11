Relooted, позиционировавшаяся как анти-расистская игра об африканской культуре, собрала всего 57 человек в Steam

10 февраля 2026 года в Steam вышла инди-игра Relooted от южноафриканской студии Nyamakop. Проект позиционировался разработчиками как анти-расистсткая игра об африканской культуре, в которой игроки собирают команду, планируют ограбления западных музеев и "возвращают" реальные африканские артефакты, украденные в колониальную эпоху.

Несмотря на широкое освещение СМИ (BBC, CNN и Polygon опубликовали обширные материалы об игре и теме репатриации культурного наследия), в Steam проект показал крайне низкие показатели. Пик одновременных игроков составил всего 57 человек. Из 28 отзывов 71% оказались положительными, что соответствует "В основном положительной" оценке.

Игра быстро вызвала споры в сети. Многие пользователи обвиняют разработчиков в пропаганде воровства и ограблений под видом "антирасизма" и продвижения африканской культуры. В комментариях в Steam и соцсетях игроки сравнивают проект с другими провальными играми с политическим подтекстом и шутят о стереотипах.