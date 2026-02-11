ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Relooted 10.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Инди
2.4 7 оценок

Relooted, позиционировавшаяся как анти-расистская игра об африканской культуре, собрала всего 57 человек в Steam

2BLaraSex 2BLaraSex

10 февраля 2026 года в Steam вышла инди-игра Relooted от южноафриканской студии Nyamakop. Проект позиционировался разработчиками как анти-расистсткая игра об африканской культуре, в которой игроки собирают команду, планируют ограбления западных музеев и "возвращают" реальные африканские артефакты, украденные в колониальную эпоху.

Несмотря на широкое освещение СМИ (BBC, CNN и Polygon опубликовали обширные материалы об игре и теме репатриации культурного наследия), в Steam проект показал крайне низкие показатели. Пик одновременных игроков составил всего 57 человек. Из 28 отзывов 71% оказались положительными, что соответствует "В основном положительной" оценке.

Игра быстро вызвала споры в сети. Многие пользователи обвиняют разработчиков в пропаганде воровства и ограблений под видом "антирасизма" и продвижения африканской культуры. В комментариях в Steam и соцсетях игроки сравнивают проект с другими провальными играми с политическим подтекстом и шутят о стереотипах.

9
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Summor Ner
в которой игроки собирают команду, планируют ограбления западных музеев и "возвращают" реальные африканские артефакты, украденные в колониальную эпоху.

Типо игра про niggaдяев. Разраб явно не умеет в иронию, либо очень тонко троллит.😅

4
CheckDevNull

А при чем тут ирония ? Это стандартный штамп - белые плохие, черные хорошие. :DDDD

1
Simple Jack
2
ОгурчикЮрец

Они вот такими играми, наоборот оскорбляют, больше кажется.

2
VenomTRat

Т.е. они буквально сделали игру, где негры грабят. В целом логично, что еще негру

2
Wokedead

Это кто у нас тут маленький анти-расистский грабитель музеев.

2
Tommy451

всё еще слишком много для такой игры

1
CheckDevNull
Многие пользователи обвиняют разработчиков в пропаганде воровства и ограблений...
1
Fatum Sibir

Что эти нигеры себе позволяют?

1
нитгитлистер

для трешовой индюшатины вполне себе нормальный геймплей и нормальный онлайн))

Шрек и осел vs CD Project

На что будут прогревать гоев в будущем? Тема канибализма? pdf файлы? Что? На чём ещё заработает состояние очередной (((хитрый))) чин?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ