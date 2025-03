Первые подробности и эпичный трейлер ремейка несуществующей RPG

Кажется постирония добралась до разработчиков игр, ведь иначе как насмешкой над ремеками и перезапусками The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time назвать невозможно. Но выглядит она достаточно любопытно.

Если бы The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time пришлось описать одним словом, то это было бы «безумие». Этот проект — не просто ремейк, а реконструкция переосмысления вымышленной культовой RPG. То есть игры, которой на самом деле никогда не было.

В этом причудливом приключении вам предстоит разгадать тайну: как играть в игру, которой не существует? Метод проб и ошибок не поможет, так что разработчики предусмотрели цифровое руководство, архивные материалы и комментарии режиссёра, которые нужно изучать, чтобы продвигаться вперёд. Всё это превращает процесс прохождения в головоломку — не просто сюжетную, но и механическую. При этом в игре сохранилась полноценная боевая система, так что сражаться с врагами тоже придётся.

Релиз The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time намечен на 2025 год для ПК.