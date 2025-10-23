Авторы Rematch обновили рейтинговую систему: "щиты", честные матчи и меньше стресса

Разработчики футбольного симулятора Rematch представили масштабные изменения рейтинговой системы, которые вступили в силу с выходом пятого обновления. Теперь понижение в классе будет зависеть от новой механики — системы «щитов».

Игроки, оказавшиеся в нижней части третьего дивизиона, попадают в категорию «рискующих». За каждый матч без очков они теряют один щит, а после потери двух переходят в режим «Последний шанс» — поражение там означает вылет из лиги. Разработчики отмечают, что это позволит сохранить высокие ставки в рейтинговых играх, но снизит эмоциональное напряжение.

Также обновлена система подбора соперников. Теперь победы над более сильными игроками приносят дополнительные очки, особенно если участник находится в нижней части элитного дивизиона. Команда объяснила, что хотела внедрить динамическую систему с самого старта, но не успела реализовать её к релизу.

В ближайшее время разработчики планируют наблюдать за балансом новой системы и дорабатывать её. Особое внимание уделят подбору матчей для одиночных игроков, ведь заранее сформированные группы по-прежнему имеют преимущество в наборе рейтинга.

Пятое обновление также исправило ошибки в передвижении, подкатах и механике ударов, улучшило сетевой код и стабильность онлайна. Напомним, Rematch вышел 19 июня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Несмотря на хорошие оценки в начале, рейтинг игры снизился до «смешанных» из-за багов и проблем с оптимизацией.