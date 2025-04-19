Бета-тест футбольного онлайн-симулятора Rematch от создателей Sifu привлёк более 110 тыс. игроков в Steam

Rematch, новая игра от разработчиков Sifu, вышла в открытое бета-тестирование в прошедшую пятницу и начала с ошеломляющего успеха с точки зрения одновременного участия игроков на ПК.

По данным Steamdb, на момент написания этой новости в игру Sloclap одновременно играют 91 155 игроков, а пик за сутки составил 118 739 игроков. Цифра сама по себе очень высокая, но она мало что говорит нам об успехе игры, поскольку на момент ее запуска она будет платной, и произойти может все, что угодно.

Однако он говорит нам, что интерес к игре огромен, что, очевидно, подогревает любопытство футбольных болельщиков, учитывая ее особенности. Посмотрим, улучшатся или ухудшатся эти показатели в ближайшие дни, но Rematch может стать большим хитом.

Все подробности мы узнаем 19 июня 2025 года, когда игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.