"Бюджет в 100 миллионов - не наша цель": создатель Rematch о свободе творчества и философии Sloclap

После успеха Sifu и свежего триумфа Rematch французская студия Sloclap могла бы уверенно направиться в сторону мейнстрима и миллиардных франшиз. Но генеральный директор студии и геймдизайнер Rematch Пьер Тарно не спешит превращать студию в очередную «фабрику хитов». Наоборот, он откровенно заявляет: чем выше бюджет, тем меньше творческой свободы.

В интервью GamesRadar+ Тарно рассказал, что после выхода Sifu команда выросла с 70 до 130 человек — значительное расширение для независимой студии. Тем не менее, несмотря на впечатляющие продажи Rematch, которые уже обогнали Sifu (более 4 миллионов копий), Sloclap не стремится к новым масштабам.

«Мы не хотим превращаться в студию с 250 сотрудниками. Мы хотим по-прежнему иметь возможность рисковать», — объясняет Тарно. По его словам, чем выше ставка, тем сильнее давление. Когда бюджет игры достигает 50–100 миллионов долларов, а разработка растягивается на 5 и более лет, любая творческая неудача может стоить компании существования.

Вместо этого Sloclap выбирает путь умеренного роста, устойчивого развития и честного к себе творчества. Для студии главное — не гонка за AAA-статусом, а возможность делать игры, которые вдохновляют. Rematch, экспериментальный футбольный боевик, стал именно таким проектом: рискованным, но успешным. Он доказал, что независимая идея может добиться мирового признания без огромных вложений.

«Выживание в нашей индустрии — уже достижение, — говорит Тарно. — Если мы можем оставаться на плаву и продолжать делать игры, которые нам действительно нравятся, — это и есть настоящая мечта».

Пока другие студии увеличивают бюджеты и страхуются от провалов франшизами, Sloclap доказывает: вдохновение не продается за миллионы.