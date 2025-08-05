Креативный директор Sloclap Пьер Тарно обсудил успех Rematch и будущее студии

В недавнем выпуске подкаста Kinda Funny Gamescast ведущий Блессинг Адеойе-младший взял интервью у Пьера Тарно, креативного директора студии Sloclap, известной по играм Sifu и Absolver. Основной темой разговора стал их новый соревновательный футбольный проект Rematch и его впечатляющий старт.

Тарно поделился, что команда была очень рада реакции игроков на анонс. Он отметил, что за первые 24 часа после запуска игра привлекла миллион игроков, а за месяц эта цифра достигла пяти миллионов уникальных пользователей. По его словам, для студии особенно важен тот факт, что игроки не просто пробуют игру, а возвращаются в нее снова и снова, о чем свидетельствуют более 60 миллионов наигранных часов. В то же время, Тарно признал, что запуск был не совсем гладким, и в первые 10 дней команде приходилось выпускать хотфиксы почти ежедневно, чтобы исправить технические проблемы.

Обсуждая причины популярности Rematch, креативный директор сравнил игровой процесс с самурайским поединком, где каждое действие и решение имеют решающее значение. Он пояснил, что навыки, полученные при создании Sifu, особенно в плане отзывчивого управления и ощущения от ударов, напрямую помогли в разработке Rematch. Более того, Тарно раскрыл, что большим источником вдохновения для команды стали командные онлайн-шутеры, в частности Overwatch. По его мнению, Rematch в своей основе — это шутер от третьего лица, где мяч выступает в роли снаряда.

Пьер Тарно рассказал, что идея создания футбольной игры появилась еще после завершения работы над Absolver в 2018 году, но тогда у команды не было ресурсов для ведения двух проектов одновременно. Прототипирование Rematch началось в 2021 году, за год до релиза Sifu.

Разработчик также коснулся бизнес-модели. Он заявил, что студия никогда всерьез не рассматривала вариант free-to-play, поскольку хотела избежать создания игры вокруг монетизации и была уверена, что сможет собрать достаточную аудиторию и с платной моделью. Тарно в шутку заметил, что игра и так бесплатная, нужно лишь заплатить 30 долларов, и потом она навсегда бесплатна. Он также подтвердил, что три из пяти миллионов игроков пришли из сервиса Game Pass.

Говоря о будущем, Тарно подтвердил, что у Sloclap большие планы на поддержку Rematch. Команда работает над улучшениями геймплея, социальными функциями и кроссплеем, который появится в ближайшие недели. На вопрос о возможном выходе игры на следующей консоли Nintendo, Тарно ответил, что они были бы рады это сделать, но активная работа в этом направлении пока не ведется. Также он подтвердил, что студия в курсе многочисленных просьб фанатов о коллаборации с популярным футбольным аниме Blue Lock, отметив, что команде это было бы интересно. Кроме того, рассматривается возможность введения новых режимов, вдохновленных другими видами спорта. На вопрос о возможном сиквеле Sifu он ответил, что не исключает этого в будущем, но сейчас студия сфокусирована на создании оригинальных проектов. В конце разговора Пьер Тарно намекнул, что другая команда внутри Sloclap уже работает над еще одним, пока не анонсированным проектом.