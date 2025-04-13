"Онлайн-игре для успеха не обязательно быть бесплатной" - авторы Sifu о футбольной игре Rematch

Студия Sloclap, прославившаяся экшеном Sifu, этим летом удивит игроков новым проектом — соревновательной футбольной игрой Rematch, стоимостью $30. Несмотря на распространённый тренд, студия сознательно отказалась от модели free-to-play.

Творческий директор Пьер Тарно в интервью отметил: «Никогда не думал делать игру бесплатной. У нас нет волшебной формулы. Просто надо сделать очень хорошую игру». По его словам, успех приходит не через маркетинг, а через качество.

Sloclap делает ставку на геймеров, которые ценят продуманный геймплей и честный подход: «Игроки умны, они разберут всё по полочкам. Если игра оригинальная и стоит разумных денег — она найдёт свою аудиторию».

Разработчики вдохновляются примером Helldivers 2 — платной онлайн-игры, сумевшей стать хитом.