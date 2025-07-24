Первое крупное обновление Rematch включает переназначение геймпада, исправления распознавания ударов и многое другое

После взрывного запуска в прошлом месяце, новая игра Rematch от Sloclap, создателей Sifu, уже преодолела отметку в пять миллионов игроков. Теперь, после нескольких хотфиксов, этот аркадный футбол готов к первому крупному обновлению, включающему в себя огромное количество исправлений ошибок, а также несколько востребованных функций.

С обновлением 1.200.100 наконец-то появилась возможность переназначения контроллера для настройки всех функций, а поддержка комбинаций кнопок появится позже. Также было улучшено распознавание ударов по мячу, что обеспечивает надёжный расчёт отскоков и приёмов вратарём. Также включены улучшенная проверка голов на линии ворот и улучшения сетевого кода.

В обновление включены исправления, связанные с дрожанием камеры при повторе голов, улучшенной блокировкой тела, пропуском экрана в конце матча и отображением счёта, сбоями после забитых голов, а также целый ряд улучшений анимации для ударов, ударов с лёта, нырков, бросков мяча и других. Добавлен даже режим для людей с дальтонизмом, поддерживающий дейтеранопию, протанопию и тританопию, для изменения цвета экипировки. Полный фильтр будет готов к следующему патчу.

Полное описание патча для обновления Rematch 1.200.100 можно найти здесь. Обновление уже доступно в Steam, Xbox (консоли и Windows) и PlayStation. Рематч

Как студия объяснила в недавнем сообщении в блоге, такие функции, как кроссплатформенная игра между всеми платформами и возможность сообщать об игроках с плохим поведение, появятся только через 6–9 недель. Студия также работает над улучшением управления мышью и клавиатурой, расширением рейтинговых очередей (помимо 5 на 5), улучшением системы подбора игроков и улучшением работы сервера для обеспечения более стабильных матчей.