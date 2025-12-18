Rematch открывает второй сезон: VR-арены, праздничный контент и скидки до 33%

Командный футбольный экшен Rematch официально запустил второй сезон и представил свежий трейлер с новинками обновления. Апдейт уже доступен на всех платформах, включая PlayStation 5, и приносит заметные улучшения геймплея, новые VR-арены и тематический праздничный контент.

Разработчики отмечают, что это лишь старт сезона: в ближайшие недели в игре появится режим дуэлей «1 на 1», а также эффектное возвращение популярного режима «Огненный мяч».

Вдобавок к новому контенту Rematch получила праздничные скидки — сейчас игру можно приобрести с выгодой до 33% на всех платформах, что делает начало второго сезона особенно удачным моментом для входа в игру.