ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Rematch 19.06.2025
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
6.2 65 оценок

Rematch открывает второй сезон: VR-арены, праздничный контент и скидки до 33%

butcher69 butcher69

Командный футбольный экшен Rematch официально запустил второй сезон и представил свежий трейлер с новинками обновления. Апдейт уже доступен на всех платформах, включая PlayStation 5, и приносит заметные улучшения геймплея, новые VR-арены и тематический праздничный контент.

Разработчики отмечают, что это лишь старт сезона: в ближайшие недели в игре появится режим дуэлей «1 на 1», а также эффектное возвращение популярного режима «Огненный мяч».

Вдобавок к новому контенту Rematch получила праздничные скидки — сейчас игру можно приобрести с выгодой до 33% на всех платформах, что делает начало второго сезона особенно удачным моментом для входа в игру.

2
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий