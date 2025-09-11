Rematch получит физическое издание Elite Edition - релиз 14 ноября

Студия Sloclap объявила о выходе физической версии своей онлайн-футбольной игры Rematch, которая поступит в продажу 14 ноября по цене 39,99 долларов. Издание получит название Elite Edition и будет распространяться разными компаниями в зависимости от региона: U&I Entertainment займётся Америкой и Японией, а Bandai Namco — Европой, Ближним Востоком, Африкой, Австралией и Азией (за исключением Японии, Гонконга и Тайваня).

Elite Edition предложит игрокам дополнительные бонусы. Среди них — два билета на обновление Captain Pass, позволяющие превратить бесплатный пропуск в премиальный и открыть доступ к эксклюзивным наградам. В комплект войдут также косметические предметы: украшения Blazon, фирменная майка Buckler, стильные кроссовки Glitcher с фиолетовым свечением, а также кепка и фон профиля с символикой Blazon. Завершает список бонусов особая клетка Augmented Reality, которая отмечает каждый забитый гол.

Напомним, Rematch уже доступна в цифровом формате на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Это динамичная аркадная интерпретация футбола, где нет офсайдов и фолов, а матчи проходят в формате 3х3, 4х4 или 5х5. Игроки управляют одним персонажем от третьего лица, а основой успеха становятся молниеносные реакции и слаженная командная работа.