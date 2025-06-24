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Rematch 19.06.2025
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
6.4 34 оценки

Rematch возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 17 по 24 июня 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Высокие позиции Rematch в чартах Steam неудивительны — сегодня стало известно, что количество продаж превысило 1 млн копий. Кооперативный футбольный экшен уверенно удерживает лидирующие места.

За неделю Dune: Awakening поднялась с четвертого на третье место, а следом идет Dead by Daylight, вернувшаяся в топ благодаря бесплатным выходным и коллаборации с Five Nights at Freddy’s.

Новичок — симулятор альпиниста PEAK — дебютировал на пятой позиции. Российская игра Broken Arrow показала сильный результат - восьмое в топ-10 платных проектов.

Неожиданным успехом стала китайская FMV-игра, вышедшая 19 июня. С пиковым онлайном в 89 тысяч игроков она заняла 9-е место.

  1. Rematch
  2. Dune: Awakening
  3. Dead by Daylight
  4. PEAK
  5. Steam Deck
  6. Stellar Blade
  7. Black Myth: Wukong
  8. Broken Arrow
  9. 情感反诈模拟器
  10. Elden Ring Nightreign
7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
sapov

Игре бы синхронизацию нормальную, а то как будто в тарков играешь. То мячь сквозь игрока пролетит, то ещё какая приколюха

1
КонстантинEscadron

Мне кажется, что это чисто у нас в СНГ такая тема

КонстантинEscadron

Никому не нужный дбд в чартах... Ах да, там же сраная КАЛЛаборация с мшк фрэдэ. Разрабы срут, дети хавают