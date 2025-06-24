Rematch возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 17 по 24 июня 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Высокие позиции Rematch в чартах Steam неудивительны — сегодня стало известно, что количество продаж превысило 1 млн копий. Кооперативный футбольный экшен уверенно удерживает лидирующие места.
За неделю Dune: Awakening поднялась с четвертого на третье место, а следом идет Dead by Daylight, вернувшаяся в топ благодаря бесплатным выходным и коллаборации с Five Nights at Freddy’s.
Новичок — симулятор альпиниста PEAK — дебютировал на пятой позиции. Российская игра Broken Arrow показала сильный результат - восьмое в топ-10 платных проектов.
Неожиданным успехом стала китайская FMV-игра, вышедшая 19 июня. С пиковым онлайном в 89 тысяч игроков она заняла 9-е место.
- Rematch
- Dune: Awakening
- Dead by Daylight
- PEAK
- Steam Deck
- Stellar Blade
- Black Myth: Wukong
- Broken Arrow
- 情感反诈模拟器
- Elden Ring Nightreign
Игре бы синхронизацию нормальную, а то как будто в тарков играешь. То мячь сквозь игрока пролетит, то ещё какая приколюха
Мне кажется, что это чисто у нас в СНГ такая тема
Никому не нужный дбд в чартах... Ах да, там же сраная КАЛЛаборация с мшк фрэдэ. Разрабы срут, дети хавают