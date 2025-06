Rematch возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 17 по 24 июня 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Высокие позиции Rematch в чартах Steam неудивительны — сегодня стало известно, что количество продаж превысило 1 млн копий. Кооперативный футбольный экшен уверенно удерживает лидирующие места.

За неделю Dune: Awakening поднялась с четвертого на третье место, а следом идет Dead by Daylight, вернувшаяся в топ благодаря бесплатным выходным и коллаборации с Five Nights at Freddy’s.

Новичок — симулятор альпиниста PEAK — дебютировал на пятой позиции. Российская игра Broken Arrow показала сильный результат - восьмое в топ-10 платных проектов.

Неожиданным успехом стала китайская FMV-игра, вышедшая 19 июня. С пиковым онлайном в 89 тысяч игроков она заняла 9-е место.