REMATCH заменит уровни контрактами - прогресс игроков начнут отмечать значки мастерства и архетипы

В шестом сезоне футбольный симулятор REMATCH переработает систему прогрессии: вместо привычных уровней появятся десять контрактов — от Baller до Icon. Новая механика призвана не только отмечать время, проведённое на поле, но и отражать индивидуальный стиль игры.

Для продвижения игрокам предстоит зарабатывать опыт в матчах, достигать максимального уровня текущего контракта и улучшать значки за определённые действия. Каждый новый уровень приносит Blocks, причём на высоких ступенях награды увеличиваются. Прогрессия не ограничится контрактом Icon — верхнего предела не предусмотрено. Для доступа к рейтинговым матчам понадобится контракт Amateur, который автоматически получат все, кто достиг прежнего пятого уровня или выше.

Значки мастерства будут отражать игровые привычки футболиста. Их можно разместить в слотах контракта или вынести на карточку игрока. Если собрать в слотах значки одной категории, откроется особый архетип: три вратарских значка дадут Rampart, а атакующие позволят стать Striker или Vanguard — в зависимости от их уровня.

Разработчики также сохранят память о старой системе. После перехода игроки получат памятные кепки за прежние достижения: отдельные награды предусмотрены для уровней от 1 до 99, от 100 и выше, а также для участников топ-5000. До завершения сезона Blue Lock ещё можно повысить старый уровень и получить более редкую кепку.