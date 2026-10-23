REMATCH запустила шестой сезон с новой системой контрактов и наградами за стиль игры

Разработчики футбольного экшена REMATCH выпустили шестой сезон, который меняет привычную систему развития игроков и добавляет новые способы подчеркнуть собственный стиль на поле. Главным нововведением стали контракты и значки мастерства, а также косметические предметы, позволяющие выбрать сторону Vanguard или Glitch.

Вместо прежних уровней игроки теперь будут продвигаться через десять контрактов — от Baller до Icon. Для повышения ранга нужно зарабатывать опыт в матчах и улучшать значки, отражающие игровые навыки: например, атакующие действия, защиту или игру вратаря. За продвижение предусмотрены награды и дополнительные возможности персонализации профиля. При этом система учитывает не только количество сыгранных матчей, но и то, как именно футболист действует на поле.

Сезон также приносит новые варианты общения с командой, включая быстрые тактические сообщения, послематчевые реплики и режим Push-to-Talk для голосового чата. Разработчики внесли и ряд игровых корректировок, затронувших отбор мяча, защиту и выносливость.

Среди визуальных новинок выделяются наборы Vanguard и Glitch, предлагающие игрокам выбрать тематическую сторону. А матчи теперь можно проводить на арене Clouds Sunset VR, расположенной высоко над облаками. Шестой сезон REMATCH стартовал 23 октября.