Роналдиньо, Кобби Мейну и Марк-Андре тер Стеген появятся в Rematch в качестве играбельных персонажей

Разработчики спортивного экшена Rematch продолжают удивлять: в игре появятся легендарные футболисты Роналдиньо, Кобби Мейну и Марк-Андре тер Стеген. Эти звезды станут играбельными персонажами в полной версии проекта, релиз которой запланирован на 19 июня для Xbox Series X/S, PlayStation 5 и PC.

Хотя в бета-тестировании, стартующем 28 мая и продлящемся 72 часа, знаменитостей не будет, их добавят в игру на старте. Разработчики из Sloclap уже опубликовали закулисное видео, в котором сам Роналдиньо оценивает проработку своей цифровой копии.

Интерес к Rematch стремительно растёт. Недавняя открытая бета собрала 2,5 миллиона участников, а пиковый онлайн в Steam достиг 133 тысяч игроков. Столь высокий интерес позволяет надеяться, что после релиза проект сможет закрепиться на рынке и продолжить развиваться — особенно с учётом намеков на появление новых звёзд в будущем.