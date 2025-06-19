Убойный футбол: Rematch от авторов Sifu стал доступен на всех платформах

Забудьте о FIFA и eFootball — на сцене новый герой. Rematch, безбашенный футбольный экшен от разработчиков Sifu, который привлек более миллиона игроков во время тестирования. Это не симулятор — это адреналиновый бой с мячом, где правит только скилл.

В Rematch нет офсайдов, фолов и судей — только быстрые матчи 5 на 5, где вы управляете лишь одним персонажем. Его можно кастомизировать, а каждый финт выполняется вручную, через комбинации клавиш, как в файтинге. Это не футбол — это кунг-фу с мячом.

Игра в бетe уже собрала более 150 тысяч одновременных игроков в Steam. Пользователи называют её «революцией в жанре» за упор на индивидуальное мастерство, скорость и зрелищность. Тут важны не цифры, а действия на поле — перехваты в прыжке, голы через всё поле и командные трюки стали нормой.

Rematch недоступна в России, но интерфейс перевели на русский. В будущем разработчики обещают улучшить сетевой код и пофиксить баги.