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Rematch 19.06.2025
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
5.8 25 оценок

Убойный футбол: Rematch от авторов Sifu стал доступен на всех платформах

butcher69 butcher69

Забудьте о FIFA и eFootball — на сцене новый герой. Rematch, безбашенный футбольный экшен от разработчиков Sifu, который привлек более миллиона игроков во время тестирования. Это не симулятор — это адреналиновый бой с мячом, где правит только скилл.

В Rematch нет офсайдов, фолов и судей — только быстрые матчи 5 на 5, где вы управляете лишь одним персонажем. Его можно кастомизировать, а каждый финт выполняется вручную, через комбинации клавиш, как в файтинге. Это не футбол — это кунг-фу с мячом.

Игра в бетe уже собрала более 150 тысяч одновременных игроков в Steam. Пользователи называют её «революцией в жанре» за упор на индивидуальное мастерство, скорость и зрелищность. Тут важны не цифры, а действия на поле — перехваты в прыжке, голы через всё поле и командные трюки стали нормой.

Rematch недоступна в России, но интерфейс перевели на русский. В будущем разработчики обещают улучшить сетевой код и пофиксить баги.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Tiger Goose
Rematch недоступна в России

Пока игру можно приобрести на российский аккаунт.

2
Saw Gerrera
Убойный футбол: Rematch

Га га га га тоже мне убойный, а слабо в nekketsu soccer (известный как GOAL3) на японском в пять лет, там ощущения от гола, как босса вальнуть в соулслайке:

2
Ваtоn