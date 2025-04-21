В бету аркадного футбола Rematch от авторов Sifu сыграло более 1,3 миллиона человек

Аркадный футбольный симулятор Rematch от студии Sloclap, известной по Sifu и Absolver, вызвал огромный интерес у игроков. В первом бета-тесте, который прошёл с 18 по 21 апреля на ПК и консолях, приняло участие более 1,3 миллиона человек.

Разработчики поблагодарили сообщество за активность и назвали тест «первым», намекая на возможное проведение ещё одного до полноценного релиза. Игра предлагает аркадный подход к футболу: команды по пять человек, без фолов, офсайдов и пауз — всё ради динамичного и зрелищного геймплея.

Полноценный релиз Rematch запланирован на 19 июня. Sloclap уверяет, что игра станет отличным вариантом для тех, кто любит быстрые и весёлые спортивные матчи.