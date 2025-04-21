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Rematch 19.06.2025
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
5.2 16 оценок

В бету аркадного футбола Rematch от авторов Sifu сыграло более 1,3 миллиона человек

butcher69 butcher69

Аркадный футбольный симулятор Rematch от студии Sloclap, известной по Sifu и Absolver, вызвал огромный интерес у игроков. В первом бета-тесте, который прошёл с 18 по 21 апреля на ПК и консолях, приняло участие более 1,3 миллиона человек.

Rematch - аркадный футбол нового поколения от авторов Sifu выйдет 19 июня

Разработчики поблагодарили сообщество за активность и назвали тест «первым», намекая на возможное проведение ещё одного до полноценного релиза. Игра предлагает аркадный подход к футболу: команды по пять человек, без фолов, офсайдов и пауз — всё ради динамичного и зрелищного геймплея.

Полноценный релиз Rematch запланирован на 19 июня. Sloclap уверяет, что игра станет отличным вариантом для тех, кто любит быстрые и весёлые спортивные матчи.

2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Mattenheim

Фуфло а не футбол

2
Человек-Анекдот

это больше стритбол

1
Pavel Rally

Футбол для зумеров...

Гомер11

Goal 3 лучший футбол.

1
Jarvis666

Ой, да пи*дят по любому. Там просто неоткуда взяться миллионой аудитории. Eсли 100 тысячь было, то уже хорошо для этого унылого футбольчика

1
PolGhost

Почему не откуда? Вот например я, вообще ни разу не фанат футбола, настолько, что на днях знакомый критиковал, что не знаю Аршавина. Но тем не менее, геймплей меня заинтересовал и в Rematch поиграл. Ничего так, прикольная игра. Думаю таких людей, как я, более чем достаточно