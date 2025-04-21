В бету аркадного футбола Rematch от авторов Sifu сыграло более 1,3 миллиона человек

Аркадный футбольный симулятор Rematch от студии Sloclap, известной по Sifu и Absolver, вызвал огромный интерес у игроков. В первом бета-тесте, который прошёл с 18 по 21 апреля на ПК и консолях, приняло участие более 1,3 миллиона человек.
Разработчики поблагодарили сообщество за активность и назвали тест «первым», намекая на возможное проведение ещё одного до полноценного релиза. Игра предлагает аркадный подход к футболу: команды по пять человек, без фолов, офсайдов и пауз — всё ради динамичного и зрелищного геймплея.
Полноценный релиз Rematch запланирован на 19 июня. Sloclap уверяет, что игра станет отличным вариантом для тех, кто любит быстрые и весёлые спортивные матчи.
Фуфло а не футбол
это больше стритбол
Футбол для зумеров...
Goal 3 лучший футбол.
Ой, да пи*дят по любому. Там просто неоткуда взяться миллионой аудитории. Eсли 100 тысячь было, то уже хорошо для этого унылого футбольчика
Почему не откуда? Вот например я, вообще ни разу не фанат футбола, настолько, что на днях знакомый критиковал, что не знаю Аршавина. Но тем не менее, геймплей меня заинтересовал и в Rematch поиграл. Ничего так, прикольная игра. Думаю таких людей, как я, более чем достаточно