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Rematch 19.06.2025
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
5.5 18 оценок

В конце мая стартует открытое бета-тестирование футбольного экшена Rematch от создателей Sifu

butcher69 butcher69

В конце мая стартует открытое бета-тестирование футбольного экшена Rematch от создателей Sifu — студии Sloclap. С 28 по 30 мая игроки на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (кроме Steam) смогут бесплатно опробовать проект в течение 48 часов.

Перед этим, 9 мая, разработчики проведут техническое тестирование на тех же платформах, чтобы убедиться в стабильности сетевого кода. Доступ к нему получат избранные участники, преимущественно из числа подписчиков ранней рассылки, в которую уже записались более 1,3 миллиона игроков.

В бета-версии кроссплей будет отключён, однако команда Sloclap пообещала добавить его в будущем, возможно, сразу после релиза, назначенного на 19 июня. Зарегистрироваться на участие в открытом тесте можно через официальный сайт игры. Rematch обещает стать ярким и динамичным спортивным боевиком с упором на экшен и мультиплеер.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
211186

Я уверен, что это просто днище будеи, в которые будут играть тупые корейцы и ежи сие

Laver1

Уже все в бетку поиграли. Отличный симулятор футболиста с крутыми механиками ,по правилам эдаково дворового футбола.

На скок он будет интересен хз. Но глубина геймплея там запредельная. Как и в личном скиле , так и в тактике команды.

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