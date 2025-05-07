В конце мая стартует открытое бета-тестирование футбольного экшена Rematch от создателей Sifu — студии Sloclap. С 28 по 30 мая игроки на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (кроме Steam) смогут бесплатно опробовать проект в течение 48 часов.

Перед этим, 9 мая, разработчики проведут техническое тестирование на тех же платформах, чтобы убедиться в стабильности сетевого кода. Доступ к нему получат избранные участники, преимущественно из числа подписчиков ранней рассылки, в которую уже записались более 1,3 миллиона игроков.

В бета-версии кроссплей будет отключён, однако команда Sloclap пообещала добавить его в будущем, возможно, сразу после релиза, назначенного на 19 июня. Зарегистрироваться на участие в открытом тесте можно через официальный сайт игры. Rematch обещает стать ярким и динамичным спортивным боевиком с упором на экшен и мультиплеер.