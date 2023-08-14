Мрачный твин-стик шутер REMEDIUM выйдет в раннем доступе 14 сентября ©

REMEDIUM, твин-стик шутер в мрачном постапокалиптическом мире эпохи Возрождения от разработчика Sobaka Studio и издателя ESDigital Games, выходит на ПК через ранний доступ Steam и Epic Games Store для Windows, Mac и Linux в четверг, 14 сентября 2023 г., а вторая и третья части появятся позже в этом году. Выход консольных версий для PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch запланирован на 2024 год.

Начиная со вторника, 22 августа 2023 г., на странице игры в Steam будет доступно новая демоверсия REMEDIUM. Демонстрация будет доступна до воскресенья, 27 августа, на время проведения выставки Gamescom 2023.

Катаклизм столетней давности до сих пор разрушает остатки умирающего континента. Призрачный след Серой Чумы оставил кровожадных зверей, преследующих мир, а жителей - прятаться, отчаянно ища лекарство. Трагедия принимает еще более крутой оборот, когда один из немногих оставшихся в живых заражается, обреченный на превращение в невыразимое чудовище.

Быстро найдите лекарство или погибните от ужасающих последствий ползучей инфекции. Бегите, стреляйте и уклоняйтесь от злобных стай химер, мутантов, элементалей, горгулий и големов на полуразрушенных ландшафтах. По мере ухудшения его состояния используйте страшные симптомы в своих целях, чтобы уничтожить кровожадных существ, стоящих на пути.

В поисках ограниченных ресурсов создавайте мощные зелья, инъекции и амальгамы. Используйте их для улучшения снаряжения и оружия, а также для усиления силы и решимости героя. Соедините огневую мощь с привязкой к стихиям, чтобы создать специализированные боеприпасы, такие как пронзительные ледяные пули и электризующие разряды. Выходите победителем из изнурительных схваток с боссами, чтобы найти противоядие и спасти мир.