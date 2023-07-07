Динамичный твин-стик шутер от российских разработчиков Remedium: Sentinels совсем скоро покинет ранний доступ ©

Разработчик Sobaka Studio и издатель ESDigital Games объявили, что их мрачная игра на выживание с элементами рогелита Remedium: Sentinels официально завершила ранний доступ и выходит с версией 1.0 на ПК и консолях в конце этого месяца.

Разработчики добавили новое оружие, врагов, боссов, карты и многое другое во время раннего доступа, в то время как HUD, интерфейс, улучшения качества жизни, мировые таблицы лидеров и новые достижения появятся в релизе 1.0.

Об этом сообщила команда разработчиков Sobaka Studio:

Ранний доступ преподал нам ценные уроки через отзывы нашего сообщества и улучшил игру к релизу 1.0 на ПК и консолях. Мы реализовали все наиболее востребованные функции - более крепких Стражей, внушительное вооружение и грозных врагов, заключенных в массивный разрушенный ландшафт со смертоносной атмосферой разлагающегося континента.

Remedium: Sentinels выйдет на ПК, Steam Deck, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4 18 июля 2023 года с 20%-ной стартовой скидкой, которой могут воспользоваться все пользователи.