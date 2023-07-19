Мрачная игра на выживание с элементами roguelike от российских разработчиков REMEDIUM: Sentinels вышла для ПК и консолей ©

REMEDIUM: Sentinels, мрачная игра на выживание во времени с элементами roguelike от разработчика Sobaka Studio и издателя ESDigital Games, вступает в бой со сверкающими пушками и алхимическими способностями, готовыми к выходу версии 1.0 на ПК в Steam, в комплекте с совместимостью со Steam Deck и Epic Games Store, а также Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Некогда процветающая нация пала перед страшной серой чумой, превратив жизнь в ужасающие мерзости, одержимые истреблением всего живого. Управляйте гигантской алхимической боевой машиной, известной как Страж, и встаньте на последнюю линию обороны человеческой цитадели от нескончаемой орды смертоносных химер.

Отбивайте волны кровожадных мутантов, пока реактор Стража не иссякнет, используя обширный арсенал, включая электрические пушки, гранатометы, замораживающее оружие и многое другое. Пройдите через опустошенные поля сражений, чтобы найти редкие предметы и элементы для создания смертоносных усилений, таких как стихийные силовые поля, разрушительные гранаты и даже более мощное оружие.

В роли главного торговца смертью создавайте и экспериментируйте с настраиваемыми сборками на 8 разных Стражах. Используйте баланс наступательной огневой мощи и оборонительной тактики, чтобы выжить против постоянно растущего роя мутировавших угроз и высоких боссов, бег за бегом, зарабатывая первое место в недавно реализованных списках лидеров, которые появятся на ПК в Stream, с обновлением для консоли, которое выйдет в ближайшее будущее.

Кроме того, начиная с версии 1.0, наслаждайтесь несколькими новыми игровыми режимами с отличной механикой победы и прогресса, такой как эксклюзивное оружие и предметы, особые события на карте и уникальные возможности для получения очков.