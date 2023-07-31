Авторы Remnant 2 поделились планами по некоторым изменениям в очках навыков ©

Если не считать проблем на ПК (где для хорошей производительности практически обязателен апскейлинг), игра Remnant 2 от Gunfire Games во всем превосходит свою предшественницу. Среди игроков есть жалобы на такие вещи, как очки навыков, в частности, их лимит, из-за чего становится сложнее полностью максимизировать трейты, и стоимость регенерации.

В своем сообщении на Reddit главный дизайнер Бен Кьюретон пояснил, что, хотя лимит очков навыков не является чем-то неизменным, он не исчезнет (хотя некоторые коррективы могут быть внесены).

Когда мы только начинали тестирование, он составлял 50. По мере того как в игру приходило все больше игроков, мы увеличили это значение до 60. На протяжении всего проекта, по мере того как мы добавляли больше игроков в наши тесты и получали еще больше отзывов, фактические значения навыков корректировались, и в целом 60 оказалось вполне приемлемым. Кому-то хотелось больше, кто-то был не против меньшего, но мы обнаружили, что чем больше снаряжения было доступно игрокам, тем больше они находили способов создавать интересные билды, в которых навыки и снаряжение могли бы дополнять друг друга. Именно это мы и имели в виду. С введением ограничения на навыки мы смогли добавить трейты, которых не было в R1.

В целом, команда хочет сосредоточиться на разнообразии билдов.

С введением ограничения мы заметили, что во время тестирования и по сей день люди используют множество других предметов для дополнения своих билдов. Дополнительные 2 слота для предметов идут рука об руку с ограничением на черты. Например, вы можете использовать "Сердце волка" для значительного увеличения скорости передвижения и выносливости. Можно использовать Ring of the Robust для увеличения здоровья и брони. Можно добавить Lithic Signet для снижения урона, или взять Wind Hollow Circlet для увеличения скорости перезарядки и т.д. Такова была цель. В дальнейшем мы не будем возражать против того, чтобы скорректировать величину ограничения, но снаряжение было разработано с учетом наличия ограничения. Не обязательно, чтобы он был равен 60, но если он слишком высок или если его нет, то это уменьшает или почти полностью сводит на нет многие предметы, которые мы разработали для дополнения трейтов. Это было бы печально, поскольку мы добавили в игру так много новых предметов.

Кьюретон подтвердил, что дублирующие книги навыков должны давать EXP и металлолом при их сборе. Однако для тех, кто ищет больше ресурсов, команда рассматривает "несколько возможных изменений в ресурсах, получаемых из Сундуков и Редких Сундуков, а также в количестве, получаемом за дубликаты Брелоков, чтобы сделать исследование еще более полезным". С увеличением количества ресурсов, получаемых за исследование и сбор дубликатов элементов, у игроков должно появиться больше возможностей для экспериментов". Разработчики также рассмотрят возможность отмены требования по количеству очков навыков для двойных архетипов.

Наконец, Кьюретон признает, что изменение характеристик "слишком дорогостоящее и немного неуклюжее". Что касается стоимости, то это простое изменение. Что касается гибкости перестроения, то это другая проблема. У нас есть несколько идей, как сделать это более плавным, но пока я не хочу обещать ничего конкретного. Однако я хочу, чтобы игроки знали, что мы все понимаем и занимаемся этим вопросом".

Все это - в дополнение к исправлениям и улучшениям производительности, которые появятся в будущих обновлениях, так что следите за новостями. Remnant 2 доступна для ПК, Xbox Series X/S и PS5.