Для получения некоторых достижений в Remnant 2 потребуется сильно попотеть

Уже через несколько дней состоится выход ожидаемого продолжения Remnant: From the Ashes. Жуткий шутер Remnant 2 обещает сохранить главную особенность оригинальной игры — сложность, а в некоторых местах стать еще более хардкорным. Например, для получения всех достижений в игре потребуется проявить чрезвычайное мастерство и убить босса без единого пропущенного удара.
Как подсказывает портал TrueAchievements, всего в Remnant 2 будет доступно 50 уникальных достижений, 24 из которых являются секретными. Для фанатов коллекционирования игровых трофеев придется изрядно попотеть, чтобы разблокировать их все. Большинство достижений можно будет получить в рамках внимательного прохождения игры, просто убивая боссов, собирая материалы и получая оружие. Сильно постараться игрокам придется только в тех случаях, когда для достижения нужно будет убить босса без получения урона. В такой хардкорной игре, как Remnant 2, это может быть не легкой задачей.
Проверить сложность Remnant 2 лично и попробовать открыть достижения игры можно будет уже 25 июля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Не попотеть, а
В итоге на 1 или 2 боссе в основном все и сделают. Это же шутер
не сказал бы, если они не занизят сложность, то будет где попотеть. в том же ремнант босс мотыльки ещё как рвали жопы, мне в соло было проще завалить хоть и требовалось без ошибок все делать на автоматике в точности как робот. а если с другом или друзьями.... о да.... маленький весячий мост и 2 босса которые не брезгуют душить тебя атаками, и даже место где вроде дают отдохнуть и отхилиться дают ровно 1-1,5с на отдых. дольше ? а дольше словишь оплевуху которая если не убьет,то скинет с моста. регенерации, наводящиеся снаряды по тебе, которые нельзя сбить. а именно надо увернуться кувырком ровно в последнию секунду и так что бы не зацепило тебя в ковырке. а таких штук летят не по 2 или 6, а больше. так пока они летят, босс продолжает душить атаками на маленьком мостике весячем. а твои перекаты не как в соулсе дают бесмертия. не успел, зацепило пятку или горбик, ну бывает что. так еще стамина кончается.
и это кратко я рассказал, там есть 2 таких веселых боссов где тебя заставляют как уж на сковородке вертеться почти не давая шанса на сопротивления. так что ремнант дает тебе 2 пути. ты можешь пройти игру на легке и не лазить в дыру ради оружия, а на финальном боссе пройти на удаче или пройти по сложному пути и понять что шутер не значит легко в соулсе. особенно когда босс не дает тебе злоупотреблять им.
надеюсь 2 часть так же даст выбор. казуалы смогут пропустить часть боссов и пробежать на легке. а кто хочет челендж... ну мы поняли
а подрочить ?