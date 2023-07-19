Для получения некоторых достижений в Remnant 2 потребуется сильно попотеть ©

Уже через несколько дней состоится выход ожидаемого продолжения Remnant: From the Ashes. Жуткий шутер Remnant 2 обещает сохранить главную особенность оригинальной игры — сложность, а в некоторых местах стать еще более хардкорным. Например, для получения всех достижений в игре потребуется проявить чрезвычайное мастерство и убить босса без единого пропущенного удара.

Как подсказывает портал TrueAchievements, всего в Remnant 2 будет доступно 50 уникальных достижений, 24 из которых являются секретными. Для фанатов коллекционирования игровых трофеев придется изрядно попотеть, чтобы разблокировать их все. Большинство достижений можно будет получить в рамках внимательного прохождения игры, просто убивая боссов, собирая материалы и получая оружие. Сильно постараться игрокам придется только в тех случаях, когда для достижения нужно будет убить босса без получения урона. В такой хардкорной игре, как Remnant 2, это может быть не легкой задачей.

Проверить сложность Remnant 2 лично и попробовать открыть достижения игры можно будет уже 25 июля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.