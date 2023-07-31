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Remnant 2 25.07.2023
7.8 326 оценок

Эксперт сравнил видеокарты GeForce RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX в одной из самых требовательных игр 2023 года Remnant 2

Simple Jack
Новости

Даже сами разработчики рекомендуют запускать Remnant 2 исключительно с включенной технологией масштабирования изображения — DLSS, FSR или XeSS. Все потому, что без апскейлинга игра тормозит даже на топовых сборках.

Remnant 2 тестировалась в разрешении 4K на ПК со следующими параметрами:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming
  • ОЗУ: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000
  • Кулер ЦП: Arctic Liquid Freezer II 420
  • SSD: два SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 по 1 ТБ
  • Блок питания: CORSAIR HX Series HX1200 на 1200 Вт

Результаты:

  • Remnant 2 в 4K, при максимальных настройках — 35–50 fsp (GeForce RTX 4080), 40–60 fps (Radeon RX 7900 XTX).
  • Remnant 2 в 4K, при максимальных настройках c DLSS и FSR — 60–70 fsp (GeForce RTX 4080 с DLSS), 65–80 fps (Radeon RX 7900 XTX с FSR).

Вывод — игра лучше работает с Radeon RX 7900 XTX.

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-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

аа, этот канал с разводом на тесты. Не надо

4
KApRaL_DV

Автор статьи какой нафиг RTX 4090?

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