Эксперт сравнил видеокарты GeForce RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX в одной из самых требовательных игр 2023 года Remnant 2

Даже сами разработчики рекомендуют запускать Remnant 2 исключительно с включенной технологией масштабирования изображения — DLSS, FSR или XeSS. Все потому, что без апскейлинга игра тормозит даже на топовых сборках.
Remnant 2 тестировалась в разрешении 4K на ПК со следующими параметрами:
- Процессор: Intel Core i9-13900K
- Материнская плата: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming
- ОЗУ: 32 ГБ G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6000
- Кулер ЦП: Arctic Liquid Freezer II 420
- SSD: два SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 по 1 ТБ
- Блок питания: CORSAIR HX Series HX1200 на 1200 Вт
Результаты:
- Remnant 2 в 4K, при максимальных настройках — 35–50 fsp (GeForce RTX 4080), 40–60 fps (Radeon RX 7900 XTX).
- Remnant 2 в 4K, при максимальных настройках c DLSS и FSR — 60–70 fsp (GeForce RTX 4080 с DLSS), 65–80 fps (Radeon RX 7900 XTX с FSR).
Вывод — игра лучше работает с Radeon RX 7900 XTX.
аа, этот канал с разводом на тесты. Не надо
Автор статьи какой нафиг RTX 4090?