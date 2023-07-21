Главный дизайнер Remnant 2 обещает множество секретов и интересных находок для любителей исследовать мир ©

Игра Remnant 2 от Gunfire Games выходит на следующей неделе для всех игроков, но обладатели Ultimate Edition могут получить три дня раннего доступа. Но даже с таким преимуществом их ожидает долгий путь. Главный дизайнер Бен Кьюретон сообщил в Twitter: "Никто еще не видел и не получил 100% всего, что может предложить Remnant2".

Под "никем" подразумеваются практически все, кто получил игру в свои руки: от "хардкорных игроков с более чем 400+ часами" до "рецензентов, имевших ранний доступ, и даже наших внутренних разработчиков. Никто".

Кьюретон утверждает, что в игре есть "секреты внутри секретов внутри секретов". Это можно интерпретировать как тонны контента, но в то же время это и некая уверенность в том, что игрокам будет что открыть для себя, даже если некоторые вещи будут раскрыты.

Впрочем, если вы хотите получить все достижения и трофеи, Remnant 2 будет вполне сговорчивой. Однако для тех, кто хочет пойти еще дальше, Кьюретон говорит, что команда сделала игру "полезной еще долгое время после достижения цели", и "в запасе есть еще много интересного!".

Remnant 2 выходит 25 июля для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.