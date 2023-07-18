GTX 1650 и 16 ГБ ОЗУ - стали известны системные требования Remnant 2 ©

На следующей неделе состоится релиз Remnant 2, и студия Gunfire Games обнародовала официальные системные требования для PC. Как оказалось, системные требования довольно скромные, так что новый шутер можно будет запустить на самых разных ПК.

В качестве минимальных требуемых процессоров Gunfire Games указала Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 5 2600. Из графических процессоров потребуются NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 590. Кроме того, игра потребует 16 ГБ оперативной памяти и 80 ГБ свободного места на жестком диске.

МИНИМАЛЬНЫЕ:

ОС: Win 10



Процессор: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 2600



Оперативная память: 16 GB ОЗУ



Видеокарта: GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 590



Место на диске: 80 GB

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:

ОС: Win 10



Процессор: Intel i5-10600k / AMD R5 3600



Оперативная память: 16 GB ОЗУ



Видеокарта: GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700



Место на диске: 80 GB

К сожалению, разработчик не указал частоту кадров, разрешение и графические настройки, на которые ориентированы данные спецификации ПК. Зато известно, что в игру как минимум будет встроена поддержка NVIDIA DLSS 2 (хотя поддержка DLSS 3 пока не планируется).