Remnant 2 25.07.2023
7.4 77 оценок

GTX 1650 и 16 ГБ ОЗУ - стали известны системные требования Remnant 2

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Gruz_
Новости

На следующей неделе состоится релиз Remnant 2, и студия Gunfire Games обнародовала официальные системные требования для PC. Как оказалось, системные требования довольно скромные, так что новый шутер можно будет запустить на самых разных ПК.

В качестве минимальных требуемых процессоров Gunfire Games указала Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 5 2600. Из графических процессоров потребуются NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 590. Кроме того, игра потребует 16 ГБ оперативной памяти и 80 ГБ свободного места на жестком диске.

МИНИМАЛЬНЫЕ:

    • ОС: Win 10
    • Процессор: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 2600
    • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
    • Видеокарта: GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 590
    • Место на диске: 80 GB

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:

    • ОС: Win 10
    • Процессор: Intel i5-10600k / AMD R5 3600
    • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
    • Видеокарта: GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700
    • Место на диске: 80 GB

К сожалению, разработчик не указал частоту кадров, разрешение и графические настройки, на которые ориентированы данные спецификации ПК. Зато известно, что в игру как минимум будет встроена поддержка NVIDIA DLSS 2 (хотя поддержка DLSS 3 пока не планируется).

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Glukinc

Ходят слухи что существует такая вещь как оптимизация, хотя сторонники генерации кадров меня будут убеждать в обратном.

6
Magmor

ну норм. требования достаточно демократичные.

1
Rаyden

Надеюсь, в ней не будет такое же деревянное управление, как в первой части... Хотя, о чём это я? Это же "соулслайк", это основная фишка жанра...

0
ConstructiveZihao

intel core i74790

plata z97

rx 580 8 gb

16 gb ram

1 tb ssd

пойдйот для средний графику

-2