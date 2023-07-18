GTX 1650 и 16 ГБ ОЗУ - стали известны системные требования Remnant 2

На следующей неделе состоится релиз Remnant 2, и студия Gunfire Games обнародовала официальные системные требования для PC. Как оказалось, системные требования довольно скромные, так что новый шутер можно будет запустить на самых разных ПК.
В качестве минимальных требуемых процессоров Gunfire Games указала Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 5 2600. Из графических процессоров потребуются NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 590. Кроме того, игра потребует 16 ГБ оперативной памяти и 80 ГБ свободного места на жестком диске.
МИНИМАЛЬНЫЕ:
- ОС: Win 10
- Процессор: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 590
- Место на диске: 80 GB
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:
- ОС: Win 10
- Процессор: Intel i5-10600k / AMD R5 3600
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700
- Место на диске: 80 GB
К сожалению, разработчик не указал частоту кадров, разрешение и графические настройки, на которые ориентированы данные спецификации ПК. Зато известно, что в игру как минимум будет встроена поддержка NVIDIA DLSS 2 (хотя поддержка DLSS 3 пока не планируется).
Ходят слухи что существует такая вещь как оптимизация, хотя сторонники генерации кадров меня будут убеждать в обратном.
ну норм. требования достаточно демократичные.
Надеюсь, в ней не будет такое же деревянное управление, как в первой части... Хотя, о чём это я? Это же "соулслайк", это основная фишка жанра...
intel core i74790
plata z97
rx 580 8 gb
16 gb ram
1 tb ssd
пойдйот для средний графику