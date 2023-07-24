Игроки Remnant 2 хотят иметь возможность дать имя своей собаке ©

Хотя Remnant 2 официально еще не выпущена для всех, игроки, оформившие предварительный заказ на цифровое Ultimate Edition, вчера получили доступ к игре. Несмотря на то, что есть много забавных и подробных настроек класса на выбор, игроки-хендлеры просто хотят иметь возможность дать имя своей собаке.

Несмотря на очевидную причину выбора класса хендлер, учитывая, что у вас есть собственная собака, сам класс действует как мастер на все руки, что делает его идеальным классом для начинающих игроков. Тем не менее, первой частью приобретения собственной собаки является присвоение ей имени, чего, к сожалению, нет в Remnant 2. Многие игроки были разочарованы этим, в том числе пользователь monzka, который зашел на страницу Remnant Reddit со словами: «Как хендлер, я должен иметь возможность дать имя своей собаке».

Другие быстро согласились с игроком, указав: «Мы можем погладить его, поэтому мы должны иметь возможность дать ему имя (пожалуйста)».

Возможно, разработчики игры, Gunfire Games, реализуют эту функцию в будущем обновлении.