Remnant 2 25.07.2023
7.2 105 оценок

Игроки выразили свое недовольство на заявление авторов Remnant 2 о том, что шутер был разработан с учетом апскейлеров

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butcher69
Новости

В последнее время Remnant 2 вызывает бурные отзывы со стороны фанатов из-за часто встречающихся проблем с производительностью игры. Недавно на Reddit разработчики представили подробный ответ на критику, в котором говорится, что игра создавалась с учетом технологии апскейлинга. Другими словами, игра не сможет достичь максимального порога производительности даже на видеокарте RTX 3070, если не использовать технологии апскейлинга, такие как DLSS, FSR или XeSs.

"Мы получили несколько отзывов о производительности игры в целом. Мы обязательно выпустим обновления производительности после запуска игры. Но для большей прозрачности мы разрабатывали игру с учетом масштабирования (DLSS/FSR/XeSS), - говорится в сообщении разработчиков на Reddit.

Далее разработчики уточняют, что изменение других настроек может привести к улучшению производительности. Очевидно, что наибольший разброс, помимо включения и выключения апскейлинга, дадут изменения настроек теней. К сожалению, многие игроки Remnant 2 в комментариях ответили, что даже использование сбалансированного DLSS недостаточно для обеспечения стабильной частоты кадров.

У меня 3070ti, 9600k и 16 Гб оперативной памяти. В режиме 1440p при использовании сбалансированного DLSS я получаю очень нестабильную частоту кадров, варьирующуюся от 30 с небольшим в худшем случае до 50-65 кадров в секунду в более спокойные моменты. Очень нестабильные частоты кадров, хотя gsync помогает. Но все же очень хотелось бы иметь возможность не опускаться ниже 60, учитывая технические характеристики моего ПК.

Многие другие пользователи поддержали вышеупомянутого игрока. Судя по всему, даже технология масштабирование не способна обеспечить обещанный разработчиками плавный геймплей с уничтожением монстров.

Ненужно говорить, что такие заявления разработчиков вызвали недовольство у многих игроков. Создателей обвинили в нежелании тратить дополнительные ресурсы на стандартную оптимизацию.

Remnant 2 выходит уже 25 июля на PlayStation 5, Xbox Series и PC.

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31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
FlexGum

Криворукие разрабы перекладывают ответственность за своё криворучие на железо. Хорошо сэкономили надеюсь, ибо количество рефандов думаю огромное будет.
Я бы хотел сравнить с crysis 1, но тогда был сделан технологический шедевр, опередивший железо, но не могу, ибо remnant выглядит как кусок 💩 , а требует суперкомпьютер с квантовым процессором.

30
Alex40001

видели играли жрет как не всебя лагает фризы мыло но зато все светится... UE5 ...

3
M1notaur

игра - унылый кал с таким же блеклым дизайном

1
DenisVTR

Но для большей прозрачности мы разрабатывали игру с учетом масштабирования (DLSS/FSR/XeSS), - говорится в сообщении разработчиков на Reddit.

Хоть они и первые на моей памяти кто в открытую в этом признался это не делает их красавчиками

Зеленые открыли "ящик пандоры" не иначе

0
Hevin

3080, хороший проц свежий - без длсс 50-60 кадров, с длсс 120 на ультра. Круто зелёные занесли при разработке.

0
JustA_NiceGuy

Нужна доска позора для тех, кто делает оптимизацию опираясь на апскейл.

0
Nick1906

Чё там у этого криворукого клоуна с Reddit не работает нормально на 3070ti — крайне непонятно. У меня на обычной 3070 в нативе "высокие" 50 фпс, с DLSS ультра 70+ фпс. Графон здесь, это какой-то посредственный шлак для подобных требований.

QHD DLSS Ультра:

Спойлер

QHD Высокие:

Спойлер
0
wdymBro

Какие же пегешные троли биполярные. Как они жаловались на "плохую оптимизацию" в звездных войнах. А тут жопу лижут хотя графика в 2 раза хуже а фепесов в 3 раза меньше лол.

-1
riptor2012

Если учитывать тот факт, что игра сделана на движке Unreal Engine 5, с её запросами на железо, то хочу отметить, что чи и не графика!!! Реально Resident Evil-4 ремейк, выглядит на 100% лучше и с лучшей оптимизацией для железа! А игра Resident Evil-4 вышла 2005 года, улавливаете разницу?

-2
JustA_NiceGuy

Я как-то писал раньше. В те времена выжимали максимум. Сейчас даже не пытаются. UE5 мощный движок и если поработать над оптимизацией, то и стабильные 60 FPS будут. Но НИКТО не хочет этим заниматься, пока...

0
hottabych 2025

Я скачал ее из-за унреал 5,попробовать на 3060 12 гб.Не стал ставить на ультра,а поставил на высокие с дллс баланс на 1080p 60 кадров.Она идет на удивление хорошо в среднем 60 фпс,в видеороликах бывают фризы,падение до 30 фпс.А так для такой ранней версий, оптимизация на 4 из 5.Игруха блин хорошая,приятно удивлен)

-3
Kot9lra street
длсс баланс на 1080р

ну тут явно клиника, не иначе

3
Shock Burst

Какая ранняя? Это релизная версия!

2
JustA_NiceGuy

Я, который брал 3060/12GB чтобы играть в 2к...

0
Listoman

Всё равно со скейлами игра выглядит чётче и без шлейфов, которые есть в нативе)

-5
Janekste

Всё правильно разрабы сказали. Есть технология. Они её используются и разрабатывают игру с учётом технологии. Недовольство некоторых игроков я считаю необоснованным.

Создателей обвинили в нежелании тратить дополнительные ресурсы на стандартную оптимизацию.

Технология апскейла это одна из технологий оптимизации игры. По факту обвинения в адрес разрабов не имеют под собой никакой аргументированной почвы.

И вообще играть в игры надо строго в 1080p разрешениях. Если у игрока разрешение экрана большего размера, значит игрок сам виноват в проблемах производительности, я считаю.

-9
Kot9lra street

видел рекомендованные требования в стиме? там 2060 ртх, 60 фпс есть на ней в 1080р? нету. Значит не соответствует, некоторые указывают что рекомендуемые это для 30 фпс, а тут плюнули и так сойдёт, в общем это косяк разрабов в любом случае, нужно было указывать что 2060 для 30 фпс

1
BoomGoTinko

4090+13900к , 3440х1440 , DLSS Качество + генерация кадров , настройки Ультра

Игра стабильно работает , только почему-то в игре лимит 144 фпс , при включении генерации кадров (

Спойлер
-12
KApRaL_DV

Хз у меня 2к моник 4090, 165 кадров дает с генерацией без длсс

-3
Snake Snaake Snaaaaaake KApRaL_DV

длсс это и есть генерация, учи мат часть

-1
real19911

завистники минусов вам накидали:Dтут только так

-1
BoomGoTinko KApRaL_DV

Может под моник , у тя 165гц моник ?

0
Kot9lra street

потому что 4090 кусок кала с генерацией даже не сможет больше нарисовать)

-1
Elanu

Пора бы уже догнать, натив уходит в прошлое, и дальше будет только апскейл. Я только за, мне длсс нравится в разы больше, чем натив. И сглаживание с ним идеальное, и карту разгружает.

-12
DenisVTR

Сглаживание у него бесспорно отличное, карту разгружает ток в плюс но, он же разрешение понижает, пусть и не сильно но один фиг. Да даже не в этом проблема, я сам не испытываю особо трудностей (за исключением небольших визуальных глюков) даже при использовании FSR а он сейчас мне очень помогает хоть и видео очень хорошее, но у меня свои проблемы.

Но дело не в этом, а в том что разрабы по сути забили на хорошую оптимизацию. До появления этих технологий у меня, на уже тогда старом ПК игры шли довольно хорошо в честные FullHD а некоторые даже на ультрах и это когда новые консоли вот вот должны были выйти(и по итогу вышли) А сейчас что, ты можешь иметь самый топ ПК но без этой херни даже он не выдаст стабильные, несчастные 60 фпс

2
Serpentrage

на 4070ти в 2к, ультра БЕЗ длсс - 72фпс( ограничение выставил - а то печет). Так что это и без апскейлов рабочая игра. Ну а на старых видяхах пусть играют в 1080п, вот и все.

-13
KApRaL_DV

Кстати да греет комп ппц, у меня так с бенчмарках не грелся))

-1
Jerrido112

Дебилы с устаревшими видеокартами опять ноют что им плохо играется

-21
DenisVTR

Когда это 4090 стала устаревшей видюхой?

0
Jerrido112 DenisVTR

анальная затычка хуанговская

0