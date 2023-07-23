Игроки выразили свое недовольство на заявление авторов Remnant 2 о том, что шутер был разработан с учетом апскейлеров ©

В последнее время Remnant 2 вызывает бурные отзывы со стороны фанатов из-за часто встречающихся проблем с производительностью игры. Недавно на Reddit разработчики представили подробный ответ на критику, в котором говорится, что игра создавалась с учетом технологии апскейлинга. Другими словами, игра не сможет достичь максимального порога производительности даже на видеокарте RTX 3070, если не использовать технологии апскейлинга, такие как DLSS, FSR или XeSs.

"Мы получили несколько отзывов о производительности игры в целом. Мы обязательно выпустим обновления производительности после запуска игры. Но для большей прозрачности мы разрабатывали игру с учетом масштабирования (DLSS/FSR/XeSS), - говорится в сообщении разработчиков на Reddit.

Далее разработчики уточняют, что изменение других настроек может привести к улучшению производительности. Очевидно, что наибольший разброс, помимо включения и выключения апскейлинга, дадут изменения настроек теней. К сожалению, многие игроки Remnant 2 в комментариях ответили, что даже использование сбалансированного DLSS недостаточно для обеспечения стабильной частоты кадров.

У меня 3070ti, 9600k и 16 Гб оперативной памяти. В режиме 1440p при использовании сбалансированного DLSS я получаю очень нестабильную частоту кадров, варьирующуюся от 30 с небольшим в худшем случае до 50-65 кадров в секунду в более спокойные моменты. Очень нестабильные частоты кадров, хотя gsync помогает. Но все же очень хотелось бы иметь возможность не опускаться ниже 60, учитывая технические характеристики моего ПК.

Многие другие пользователи поддержали вышеупомянутого игрока. Судя по всему, даже технология масштабирование не способна обеспечить обещанный разработчиками плавный геймплей с уничтожением монстров.

Ненужно говорить, что такие заявления разработчиков вызвали недовольство у многих игроков. Создателей обвинили в нежелании тратить дополнительные ресурсы на стандартную оптимизацию.

Remnant 2 выходит уже 25 июля на PlayStation 5, Xbox Series и PC.