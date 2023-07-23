Игроки выразили свое недовольство на заявление авторов Remnant 2 о том, что шутер был разработан с учетом апскейлеров

В последнее время Remnant 2 вызывает бурные отзывы со стороны фанатов из-за часто встречающихся проблем с производительностью игры. Недавно на Reddit разработчики представили подробный ответ на критику, в котором говорится, что игра создавалась с учетом технологии апскейлинга. Другими словами, игра не сможет достичь максимального порога производительности даже на видеокарте RTX 3070, если не использовать технологии апскейлинга, такие как DLSS, FSR или XeSs.
"Мы получили несколько отзывов о производительности игры в целом. Мы обязательно выпустим обновления производительности после запуска игры. Но для большей прозрачности мы разрабатывали игру с учетом масштабирования (DLSS/FSR/XeSS), - говорится в сообщении разработчиков на Reddit.
Далее разработчики уточняют, что изменение других настроек может привести к улучшению производительности. Очевидно, что наибольший разброс, помимо включения и выключения апскейлинга, дадут изменения настроек теней. К сожалению, многие игроки Remnant 2 в комментариях ответили, что даже использование сбалансированного DLSS недостаточно для обеспечения стабильной частоты кадров.
У меня 3070ti, 9600k и 16 Гб оперативной памяти. В режиме 1440p при использовании сбалансированного DLSS я получаю очень нестабильную частоту кадров, варьирующуюся от 30 с небольшим в худшем случае до 50-65 кадров в секунду в более спокойные моменты. Очень нестабильные частоты кадров, хотя gsync помогает. Но все же очень хотелось бы иметь возможность не опускаться ниже 60, учитывая технические характеристики моего ПК.
Многие другие пользователи поддержали вышеупомянутого игрока. Судя по всему, даже технология масштабирование не способна обеспечить обещанный разработчиками плавный геймплей с уничтожением монстров.
Ненужно говорить, что такие заявления разработчиков вызвали недовольство у многих игроков. Создателей обвинили в нежелании тратить дополнительные ресурсы на стандартную оптимизацию.
Remnant 2 выходит уже 25 июля на PlayStation 5, Xbox Series и PC.
Криворукие разрабы перекладывают ответственность за своё криворучие на железо. Хорошо сэкономили надеюсь, ибо количество рефандов думаю огромное будет.
Я бы хотел сравнить с crysis 1, но тогда был сделан технологический шедевр, опередивший железо, но не могу, ибо remnant выглядит как кусок 💩 , а требует суперкомпьютер с квантовым процессором.
видели играли жрет как не всебя лагает фризы мыло но зато все светится... UE5 ...
игра - унылый кал с таким же блеклым дизайном
Но для большей прозрачности мы разрабатывали игру с учетом масштабирования (DLSS/FSR/XeSS), - говорится в сообщении разработчиков на Reddit.
Хоть они и первые на моей памяти кто в открытую в этом признался это не делает их красавчиками
Зеленые открыли "ящик пандоры" не иначе
3080, хороший проц свежий - без длсс 50-60 кадров, с длсс 120 на ультра. Круто зелёные занесли при разработке.
Нужна доска позора для тех, кто делает оптимизацию опираясь на апскейл.
Чё там у этого криворукого клоуна с Reddit не работает нормально на 3070ti — крайне непонятно. У меня на обычной 3070 в нативе "высокие" 50 фпс, с DLSS ультра 70+ фпс. Графон здесь, это какой-то посредственный шлак для подобных требований.
QHD DLSS Ультра:
QHD Высокие:
Какие же пегешные троли биполярные. Как они жаловались на "плохую оптимизацию" в звездных войнах. А тут жопу лижут хотя графика в 2 раза хуже а фепесов в 3 раза меньше лол.
Если учитывать тот факт, что игра сделана на движке Unreal Engine 5, с её запросами на железо, то хочу отметить, что чи и не графика!!! Реально Resident Evil-4 ремейк, выглядит на 100% лучше и с лучшей оптимизацией для железа! А игра Resident Evil-4 вышла 2005 года, улавливаете разницу?
Я как-то писал раньше. В те времена выжимали максимум. Сейчас даже не пытаются. UE5 мощный движок и если поработать над оптимизацией, то и стабильные 60 FPS будут. Но НИКТО не хочет этим заниматься, пока...
Я скачал ее из-за унреал 5,попробовать на 3060 12 гб.Не стал ставить на ультра,а поставил на высокие с дллс баланс на 1080p 60 кадров.Она идет на удивление хорошо в среднем 60 фпс,в видеороликах бывают фризы,падение до 30 фпс.А так для такой ранней версий, оптимизация на 4 из 5.Игруха блин хорошая,приятно удивлен)
ну тут явно клиника, не иначе
Какая ранняя? Это релизная версия!
Я, который брал 3060/12GB чтобы играть в 2к...
Всё равно со скейлами игра выглядит чётче и без шлейфов, которые есть в нативе)
Всё правильно разрабы сказали. Есть технология. Они её используются и разрабатывают игру с учётом технологии. Недовольство некоторых игроков я считаю необоснованным.
Технология апскейла это одна из технологий оптимизации игры. По факту обвинения в адрес разрабов не имеют под собой никакой аргументированной почвы.
И вообще играть в игры надо строго в 1080p разрешениях. Если у игрока разрешение экрана большего размера, значит игрок сам виноват в проблемах производительности, я считаю.
видел рекомендованные требования в стиме? там 2060 ртх, 60 фпс есть на ней в 1080р? нету. Значит не соответствует, некоторые указывают что рекомендуемые это для 30 фпс, а тут плюнули и так сойдёт, в общем это косяк разрабов в любом случае, нужно было указывать что 2060 для 30 фпс
4090+13900к , 3440х1440 , DLSS Качество + генерация кадров , настройки Ультра
Игра стабильно работает , только почему-то в игре лимит 144 фпс , при включении генерации кадров (
Хз у меня 2к моник 4090, 165 кадров дает с генерацией без длсс
длсс это и есть генерация, учи мат часть
завистники минусов вам накидали:Dтут только так
Может под моник , у тя 165гц моник ?
потому что 4090 кусок кала с генерацией даже не сможет больше нарисовать)
Пора бы уже догнать, натив уходит в прошлое, и дальше будет только апскейл. Я только за, мне длсс нравится в разы больше, чем натив. И сглаживание с ним идеальное, и карту разгружает.
Сглаживание у него бесспорно отличное, карту разгружает ток в плюс но, он же разрешение понижает, пусть и не сильно но один фиг. Да даже не в этом проблема, я сам не испытываю особо трудностей (за исключением небольших визуальных глюков) даже при использовании FSR а он сейчас мне очень помогает хоть и видео очень хорошее, но у меня свои проблемы.
Но дело не в этом, а в том что разрабы по сути забили на хорошую оптимизацию. До появления этих технологий у меня, на уже тогда старом ПК игры шли довольно хорошо в честные FullHD а некоторые даже на ультрах и это когда новые консоли вот вот должны были выйти(и по итогу вышли) А сейчас что, ты можешь иметь самый топ ПК но без этой херни даже он не выдаст стабильные, несчастные 60 фпс
на 4070ти в 2к, ультра БЕЗ длсс - 72фпс( ограничение выставил - а то печет). Так что это и без апскейлов рабочая игра. Ну а на старых видяхах пусть играют в 1080п, вот и все.
Кстати да греет комп ппц, у меня так с бенчмарках не грелся))
Дебилы с устаревшими видеокартами опять ноют что им плохо играется
Когда это 4090 стала устаревшей видюхой?
анальная затычка хуанговская