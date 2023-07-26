Пиковый онлайн Remnant 2 превысил отметку в 80 тысяч игроков

После релиза Remnant 2 в Steam пиковый онлайн кооперативного экшена достиг показателя в 82 742 одновременных пользователя. Игра заслужила признание фанатов — на момент публикации материала 84% из 2 723 отзывов положительные.
Достоинствами новинки геймеры назвали боевую систему, приятную графику, большие локации, качественную анимацию и многое другое. Некоторые отметили, что хорошее впечатление от процесса портят баги и технические проблемы.
Remnant 2 вышла 25 июля 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Предзаказ экшена занял второе место в чарте Steam за период с 18 по 25 июля.
В игру и вправду приятно играть. Эстетическое удовольствие, так сказать. При условии, если у тебя не лагает. На моей 3070 в фул хд стабильные 60 фпс с длсс (качество) само собой. Без него 50 где то. Редкий подтормаживание бывают все же на 3 секунды, а так в целом отлично.