Разработчики Remnant 2 поблагодарили игроков за теплый прием и пообещали улучшить производительность

Принятый с большим энтузиазмом мрачный шутер в настоящее время является второй самой продаваемой игрой в Steam, поднявшись на 14 позиций по сравнению с прошлой неделей. Запуск Remnant 2 на платформе Valve был очень успешным: количество одновременных игроков почти в два раза больше, чем у Remnant: From the Ashes на момент запуска. На момент публикации поста Remnant 2 занимала 12-е место в списке самых популярных игр на Steam с 53 848 одновременными игроками и пиковым показателем 82 872.
Разработчики Gunfire Games заявили, что они "признательны" и "благодарны" за положительную реакцию сообщества, признав при этом, что "небольшая часть" игроков столкнулась с некоторыми ошибками.
"Мы знаем, что ошибки и глюки могут расстраивать и мешать вам наслаждаться игрой", - написал в своем блоге директор по разработке Бен Габбард. Мы очень серьезно относимся к этим проблемам, и наша команда работает над их выявлением и устранением как можно быстрее".
С момента запуска мы уже устранили некоторые ранние проблемы, такие как блокираторы прогрессии в Лабиринте и Паутине Ночной Волчицы, а также проблемы с головоломкой Waterharp. Мы продолжим работу над устранением оставшихся проблем в ближайшие дни и недели.
Габбард рассказал о некоторых проблемах, над которыми Gunfire работает в настоящее время:
- Повышение общей производительности
- Устранение сбоев и проблем с высокопроизводительными системами
- Устранение проблем с системой трейтов
- Другие блокирующие прогрессию и отсутствующие предметы
- И другие исправления
Некоторые из этих исправлений будут выпущены в ближайшее время. В своем твите Gunfire предупредил игроков, чтобы они не использовали Сферу развязывания, если у вас отрицательные очки характеристик, иначе эти очки исчезнут навсегда.
Спасибо за поддержку и понимание", - продолжил Габбард. "Мы намерены сделать Remnant 2 незабываемым приключением для всех игроков и будем продолжать дорабатывать и улучшать игру.
Извинения и обещание улучшить производительность... Где-то я это уже слышал, пару десятков раз точно.
Когда-нибудь игроки научатся играть только тогда, когда разработчики всё это сделают, а не в ранний доступ за полную цену.
Игра работает в полтора раза хуже провальной киберпанк 2077. Могила исправит.
хорошая шутка....
видимо ты игру запускал на GTX 770
А в чем шутка ? в киберпанке блин есть даже патч трейсинг, плюс игра открытый мир. А тут игра без обычной трассировки луча и уж тем более без патч трейсинга да блин даже люмин они не завезли и все это в коредорных локациях жрет как каиберпанк с патч трейсингом.
Обещать не значит жениться.
прошёл только что и снёс нафик, ибо нефик так нервы трепать
Очень теплый прием ))) Игру обосрали все кому не лень )))
Да игре очень положительных наставили. Это доказывает что пипл начал жрать любое дерьмо которое им дают.