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Remnant 2 25.07.2023
7.5 230 оценок

Разработчики Remnant 2 поблагодарили игроков за теплый прием и пообещали улучшить производительность

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butcher69
Новости

Принятый с большим энтузиазмом мрачный шутер в настоящее время является второй самой продаваемой игрой в Steam, поднявшись на 14 позиций по сравнению с прошлой неделей. Запуск Remnant 2 на платформе Valve был очень успешным: количество одновременных игроков почти в два раза больше, чем у Remnant: From the Ashes на момент запуска. На момент публикации поста Remnant 2 занимала 12-е место в списке самых популярных игр на Steam с 53 848 одновременными игроками и пиковым показателем 82 872.

Разработчики Gunfire Games заявили, что они "признательны" и "благодарны" за положительную реакцию сообщества, признав при этом, что "небольшая часть" игроков столкнулась с некоторыми ошибками.

"Мы знаем, что ошибки и глюки могут расстраивать и мешать вам наслаждаться игрой", - написал в своем блоге директор по разработке Бен Габбард. Мы очень серьезно относимся к этим проблемам, и наша команда работает над их выявлением и устранением как можно быстрее".

С момента запуска мы уже устранили некоторые ранние проблемы, такие как блокираторы прогрессии в Лабиринте и Паутине Ночной Волчицы, а также проблемы с головоломкой Waterharp. Мы продолжим работу над устранением оставшихся проблем в ближайшие дни и недели.

Габбард рассказал о некоторых проблемах, над которыми Gunfire работает в настоящее время:

  • Повышение общей производительности
  • Устранение сбоев и проблем с высокопроизводительными системами
  • Устранение проблем с системой трейтов
  • Другие блокирующие прогрессию и отсутствующие предметы
  • И другие исправления

Некоторые из этих исправлений будут выпущены в ближайшее время. В своем твите Gunfire предупредил игроков, чтобы они не использовали Сферу развязывания, если у вас отрицательные очки характеристик, иначе эти очки исчезнут навсегда.

Спасибо за поддержку и понимание", - продолжил Габбард. "Мы намерены сделать Remnant 2 незабываемым приключением для всех игроков и будем продолжать дорабатывать и улучшать игру.
7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Hog2012

Извинения и обещание улучшить производительность... Где-то я это уже слышал, пару десятков раз точно.

12
worys
1
Кей Овальд

Когда-нибудь игроки научатся играть только тогда, когда разработчики всё это сделают, а не в ранний доступ за полную цену.

5
wdymBro

Игра работает в полтора раза хуже провальной киберпанк 2077. Могила исправит.

0
gameplaynostalgia

хорошая шутка....
видимо ты игру запускал на GTX 770

1
worys gameplaynostalgia

А в чем шутка ? в киберпанке блин есть даже патч трейсинг, плюс игра открытый мир. А тут игра без обычной трассировки луча и уж тем более без патч трейсинга да блин даже люмин они не завезли и все это в коредорных локациях жрет как каиберпанк с патч трейсингом.

1
Shеpard

Обещать не значит жениться.

0
1barac9U7ada7

прошёл только что и снёс нафик, ибо нефик так нервы трепать

-2
kitai1978

Очень теплый прием ))) Игру обосрали все кому не лень )))

-4
wdymBro

Да игре очень положительных наставили. Это доказывает что пипл начал жрать любое дерьмо которое им дают.

-4