Разработчики Remnant 2 поблагодарили игроков за теплый прием и пообещали улучшить производительность ©

Принятый с большим энтузиазмом мрачный шутер в настоящее время является второй самой продаваемой игрой в Steam, поднявшись на 14 позиций по сравнению с прошлой неделей. Запуск Remnant 2 на платформе Valve был очень успешным: количество одновременных игроков почти в два раза больше, чем у Remnant: From the Ashes на момент запуска. На момент публикации поста Remnant 2 занимала 12-е место в списке самых популярных игр на Steam с 53 848 одновременными игроками и пиковым показателем 82 872.

Разработчики Gunfire Games заявили, что они "признательны" и "благодарны" за положительную реакцию сообщества, признав при этом, что "небольшая часть" игроков столкнулась с некоторыми ошибками.

"Мы знаем, что ошибки и глюки могут расстраивать и мешать вам наслаждаться игрой", - написал в своем блоге директор по разработке Бен Габбард. Мы очень серьезно относимся к этим проблемам, и наша команда работает над их выявлением и устранением как можно быстрее".

С момента запуска мы уже устранили некоторые ранние проблемы, такие как блокираторы прогрессии в Лабиринте и Паутине Ночной Волчицы, а также проблемы с головоломкой Waterharp. Мы продолжим работу над устранением оставшихся проблем в ближайшие дни и недели.

Габбард рассказал о некоторых проблемах, над которыми Gunfire работает в настоящее время:

Повышение общей производительности

Устранение сбоев и проблем с высокопроизводительными системами

Устранение проблем с системой трейтов

Другие блокирующие прогрессию и отсутствующие предметы

И другие исправления

Некоторые из этих исправлений будут выпущены в ближайшее время. В своем твите Gunfire предупредил игроков, чтобы они не использовали Сферу развязывания, если у вас отрицательные очки характеристик, иначе эти очки исчезнут навсегда.

Спасибо за поддержку и понимание", - продолжил Габбард. "Мы намерены сделать Remnant 2 незабываемым приключением для всех игроков и будем продолжать дорабатывать и улучшать игру.