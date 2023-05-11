Разработчики Remnant 2 показали несколько часов геймплея ©

После нескольких впечатляющих трейлеров Remnant 2 настало время для большой презентации геймплея этого "шутера в стиле Dark Souls с элементами RPG", который выходит на PS5, XSX и PC.

Наконец-то у нас появилась возможность взглянуть на геймплейную часть Remnant 2, кооперативного ролевого шутера для трех игроков.

Благодаря представленным кадрам мы можем посмотреть на самые важные выборы в начале приключения, которые определяют класс/архетип наших героев. Авторы также показывают систему усиления снаряжения, деревья способностей персонажей и, конечно, то, что является самым важным в Remnant 2, - сражения в процедурно генерируемых локациях.

Авторы Remnant 2 также пролили свет на сюжетную составляющую игры. Вторая часть приключения должна обеспечить более динамичный, нелинейный сценарий. С самого начала мы сможем посетить каждый биом проекта и начать исследовать историю с разных точек зрения. Разработчики также подчеркивают, что они значительно доработали систему карт игры, на которую некоторые фанаты жаловались в первом Remnant.

Игра обещает быть великолепной. Вопрос в том, когда мы сможем сыграть в Remnant 2? Gunfire Games представила геймплей из "пре-альфа" версии, что означает, что у команды, вероятно, впереди еще несколько месяцев работы. Релиз на PS5, XSX и PC все еще возможен в 2023 году, но студия до сих пор не назвала окно релиза.