Remnant 2 будет иметь поддержку 60 FPS на PS5 и Xbox Series X ©

В последние недели Gunfire Games активизировала маркетинговую кампанию игры Remnant 2, и в преддверии ее выхода в конце этого месяца стало известно множество новых подробностей о шутере: от локаций, которые предстоит посетить игрокам, до классов, за которые можно будет играть, и многое другое. Теперь же стало известно, что на старте в игре появится режим производительности на консолях текущего поколения.

Подтверждение пришло недавно от президента Gunfire Games Дэвида Адамса (David Adams) в Twitter, который в рамках AMA сообщил, что Remnant 2 будет иметь режим производительности 60 FPS на PS5 и Xbox Series X при запуске. По словам Адамса, хотя частота кадров в режиме производительности может "иногда проседать", в целом она "довольно стабильна". Он также подтвердил, что игроки смогут отключать размытие при движении.

Режимы 60 FPS и отключение размытия движений никогда не гарантируются в играх (в последнее время мы имеем множество крупных примеров того и другого), поэтому поклонники Remnant, с нетерпением ожидающие выхода нового продолжения, должны быть довольны этой новостью.

Пока неясно, каким будет целевое разрешение игры в режиме производительности и чего можно ожидать от нее на Xbox Series S.

Remnant 2 выходит 25 июля для PS5, Xbox Series X/S и ПК.