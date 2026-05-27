Remnant 2 добралась до Xbox Game Pass - подписчики получили один из самых атмосферных Soulslike последних лет

Подписка Xbox Game Pass пополнилась Remnant 2 — кооперативным экшеном от Gunfire Games, который многие игроки называют одной из лучших Soulslike-игр последних лет. На фоне крупных релизов проект в своё время прошёл чуть тише, чем заслуживал, но теперь у аудитории сервиса появился отличный повод наверстать упущенное.

Remnant 2 продолжает идеи первой части, смешивая мрачную структуру Soulslike с огнестрельным оружием, процедурными элементами и кооперативом на троих игроков. Вместо привычных мечей и щитов здесь ставка сделана на перестрелки, исследование случайно генерируемых зон и постоянную охоту за редким лутом. Именно это сочетание многие называют главным преимуществом игры — она ощущается не как очередной клон Dark Souls, а как самостоятельная интерпретация жанра.

В сообществе проект давно получил репутацию «скрытой жемчужины». На Reddit и в Steam игру регулярно хвалят за динамичный геймплей, атмосферных боссов и высокую реиграбельность. Некоторые пользователи и вовсе называют её «10/10 Soulslike», особенно если проходить кампанию с друзьями. При этом Remnant 2 неплохо работает и в одиночном режиме, что делает её удобным вариантом как для кооперативных вечеров, так и для спокойного соло-прохождения.

Появление игры в Game Pass выглядит особенно удачным на фоне продолжающегося роста стоимости подписки. Microsoft всё чаще приходится доказывать ценность сервиса не только громкими релизами вроде Forza Horizon 6, но и качественными проектами второго эшелона, которые легко пропустить при обычной покупке.

Одновременно Microsoft напомнила, что 31 мая каталог покинут несколько заметных игр, включая Metaphor: ReFantazio и Persona 4 Golden. Так что у подписчиков сейчас редкая ситуация, когда в сервис одновременно приходит сильный экшен и уходит сразу несколько крупных RPG.