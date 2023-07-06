Remnant 2, Jagged Alliance 3 и Testament: The Order of High-Human получат поддержку технологии DLSS 2 ©

Было подтверждено, что NVIDIA DLSS 2 (Super Resolution) появится в трех играх, которые должны выйти в этом месяце на ПК.

Хронологически первой в расписании стоит Testament: The Order of High-Human, инди-однопользовательская экшен/адвенчура с элементами Metroidvania и RPG. Разработанная американской студией Fairy Games, она выйдет через Steam в четверг, 13 июля.

Далее следует Jagged Alliance 3 - тактическая пошаговая стратегия, разработанная Haemimont Games (Tropico 5, Victor Vran, Surviving Mars и Stranded: Alien Dawn), выйдет в Steam в пятницу, 14 июля.

И последняя, но, конечно, не по значению, самая большая игра из этой троицы - Remnant II. Сиквел нашумевшего постапокалиптического шутера, вдохновленного жанром Souls, созданный Gunfire Games, выйдет 25 июля с поддержкой DLSS 2. Как и Testament: The Order of High-Human, Remnant II работает на базе технологии Unreal Engine. .

NVIDIA не предоставила данных о производительности ни для одной из этих трех игр, поэтому нам придется самим узнать о приросте производительности DLSS 2 после их выхода. Скорее всего, все эти игры также будут поддерживать AMD FSR и/или Intel XeSS, так как NVIDIA облегчает эту задачу с помощью Streamline SDK.