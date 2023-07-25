Remnant 2 первая игра, в которой используется технология UE5 Nanite для устранения проблем с отдаленными объектами ©

Remnant 2 выходит сегодня, и это уже вторая игра на движке Unreal Engine 5 (первой была Layers of Fear). И, как это ни удивительно, это первая игра, в которой для устранения отображений отдаленной геометрии/объектов используется технология UE5 Nanite.

Ниже представлен видеоролик, в котором демонстрируется, как игра работает с отдаленным объектами/текстурами. Как видите, благодаря Nanite Remnant 2 не страдает от проблем со всплывающими объектами. И это одна из лучших особенностей нового экшен-шутера.

Традиционно в играх для работы с удаленными объектами использовались низкокачественные ассеты. Когда игроки приближались к ним, высококачественные объекты просто всплывали. Настроив параметр Level of Detail, можно было увеличить расстояние, на котором игра могла отображать высококачественные ассеты.

Продуманным способом скрыть проблему отображения объектов было включение специального фильтра. С его помощью в некоторых играх можно было сделать переход к более качественным объектам более плавным. Однако по непонятным причинам в большинстве игр этот эффект не использовался. В некоторых играх объекты, деревья и трава изменялись прямо на глазах.

С помощью Nanite в Unreal Engine 5 уровень детализации (LOD) обрабатывается автоматически и больше не требует ручной настройки. Потери качества также редки или вовсе отсутствуют, особенно при LOD-переходах.

Как мы видим, Remnant 2 использует Nanite для всех своих объектов, деревьев и травы. Да, графика игры не оправдывает ее смехотворно высоких требований к GPU. Однако Remnant 2, по крайней мере, хорошо выглядит. Мало того, игра не страдает от подвисаний при компиляции шейдеров. И в Layers of Fear, и в Remnant 2 таких подвисаний нет, а ведь в них используется движок Unreal Engine 5. Так что, да, в этом плане все выглядит многообещающе.