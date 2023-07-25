Remnant 2 первая игра, в которой используется технология UE5 Nanite для устранения проблем с отдаленными объектами

Remnant 2 выходит сегодня, и это уже вторая игра на движке Unreal Engine 5 (первой была Layers of Fear). И, как это ни удивительно, это первая игра, в которой для устранения отображений отдаленной геометрии/объектов используется технология UE5 Nanite.
Ниже представлен видеоролик, в котором демонстрируется, как игра работает с отдаленным объектами/текстурами. Как видите, благодаря Nanite Remnant 2 не страдает от проблем со всплывающими объектами. И это одна из лучших особенностей нового экшен-шутера.
Традиционно в играх для работы с удаленными объектами использовались низкокачественные ассеты. Когда игроки приближались к ним, высококачественные объекты просто всплывали. Настроив параметр Level of Detail, можно было увеличить расстояние, на котором игра могла отображать высококачественные ассеты.
Продуманным способом скрыть проблему отображения объектов было включение специального фильтра. С его помощью в некоторых играх можно было сделать переход к более качественным объектам более плавным. Однако по непонятным причинам в большинстве игр этот эффект не использовался. В некоторых играх объекты, деревья и трава изменялись прямо на глазах.
С помощью Nanite в Unreal Engine 5 уровень детализации (LOD) обрабатывается автоматически и больше не требует ручной настройки. Потери качества также редки или вовсе отсутствуют, особенно при LOD-переходах.
Как мы видим, Remnant 2 использует Nanite для всех своих объектов, деревьев и травы. Да, графика игры не оправдывает ее смехотворно высоких требований к GPU. Однако Remnant 2, по крайней мере, хорошо выглядит. Мало того, игра не страдает от подвисаний при компиляции шейдеров. И в Layers of Fear, и в Remnant 2 таких подвисаний нет, а ведь в них используется движок Unreal Engine 5. Так что, да, в этом плане все выглядит многообещающе.
Ага отлично, именно поэтому и жрет столько :\ работа этой технологии оч немало требует ресурсов и она является решением выбора из двух зол. Если сцена условного опенворлда перегружена , то наниты разгрузят. Если включишь наниты в коридоре из двух дверей , она сожрет вдвое больше ресурсов , чем без нее. Не понимаю зачем в ремнанте она. Точнее как , понимаю, нахера тратить время на подготовку 3д моделей , если есть чудо-чудо-нанит.
Считаю, что за такое хайпожорство на новом движке без башки и отношение к потребителю, всем стоит делать рефанд, иначе г****едство какое то и поощрение "прекрасного" будущего индустрии, за ручку с топ моделями gpu хуанга
калоеды это особые личности, им и 30 фпс это супер оптимизация
какой смысл от этой технологии в игре без открытых пространств? локации в основном маленькие, темные. игрок в большинстве случаев любуется на стены естественного или искусственного происхождения.
Сколько игр переиграл и во многим была хорошая прорисовка на дистанции, и без всяких "технологий" или просто на такие вещи особо внимания не обращаешь.
Так что сомнительное дело при повышении требований. Теперь то ясно, почему многие жалуються на отказ игры запускаться. Требования растут, а графика остается старой. Может я конечно смотрел видос не с макс графикой. Но тогда вопрос, а почему графика из первой игры требует куда больше ресурсов. А все дело в "технологиях" оптимизирования...своего дохода