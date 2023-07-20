Remnant 2 получит три дополнения после запуска, а поддержка игры будет длительной ©

Игра Remnant 2 от Gunfire Games выходит совсем скоро, но те, кто приобрел Ultimate Edition, получают три дня раннего доступа. С несколькими изменениями в генерации мира и классах, которые теперь называются архетипами, игроки могут ожидать многого в релизе, но что будет после?

В разработке находятся три дополнения и, хотя подробности пока не раскрываются, они будут выпущены в течение года после выхода игры. В беседе с WCCF Tech директор по дизайну Джон Перл (John Pearl) сказал, что более подробная информация о DLC появится позже, но команда будет поддерживать игру "в течение длительного времени после запуска с помощью обновлений".

Главный дизайнер Бен Кьюретон добавил: "Что касается прогрессии, то помимо балансных исправлений мы также хотим включить в игру как можно больше полезных функций, связанных с качеством жизни (QOL). Разумеется, балансировка и QOL будут совершенно бесплатными".

Что касается кроссплатформенной игры, то Перл сказал, что "сейчас мы об этом не говорим". Она может появиться после запуска в виде бесплатного обновления, как это было с Remnant: From the Ashes, которая получила поддержку кросс-игры для ПК и Xbox. Время покажет, так что следите за новостями.

Remnant 2 выйдет 25 июля для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.