Remnant 2 получит три дополнения после запуска, а поддержка игры будет длительной

Игра Remnant 2 от Gunfire Games выходит совсем скоро, но те, кто приобрел Ultimate Edition, получают три дня раннего доступа. С несколькими изменениями в генерации мира и классах, которые теперь называются архетипами, игроки могут ожидать многого в релизе, но что будет после?
В разработке находятся три дополнения и, хотя подробности пока не раскрываются, они будут выпущены в течение года после выхода игры. В беседе с WCCF Tech директор по дизайну Джон Перл (John Pearl) сказал, что более подробная информация о DLC появится позже, но команда будет поддерживать игру "в течение длительного времени после запуска с помощью обновлений".
Главный дизайнер Бен Кьюретон добавил: "Что касается прогрессии, то помимо балансных исправлений мы также хотим включить в игру как можно больше полезных функций, связанных с качеством жизни (QOL). Разумеется, балансировка и QOL будут совершенно бесплатными".
Что касается кроссплатформенной игры, то Перл сказал, что "сейчас мы об этом не говорим". Она может появиться после запуска в виде бесплатного обновления, как это было с Remnant: From the Ashes, которая получила поддержку кросс-игры для ПК и Xbox. Время покажет, так что следите за новостями.
Remnant 2 выйдет 25 июля для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
В предвкушении к выходу 2й части, решил освоить первую. Вчера начал, уже на первой локе нагибали, причём вначале вроде кажется, что не сложно, когда они по одному, а когда пачкой на летают уже как бы всё)) ещё на сложном уровне сразу решил. К слову, все дарк соулсы, елден ринги и даже секиры пройдены ни раз. Геймплей в целом приятный, стрельба, анимации, все на достойном уровне. Вторая часть, чувствуется, что ещё лучше будет!
Там сложность сделана по другому, на высокую и кошмар нужно идти уже с готовым билдом и на новой игре +
Да не, на Сложном норм проходится, интересно, главное вовремя гир поднимать, что бы урона хватало.
Ну я вообще говорю как логика игры работает а так, я сразу начинал на сложном, на кошмаре уже нулевым персом будет тяжко
Я про то, что можно начинать сразу на Сложном, если ты конечно не казуал, ну а уж Кошмар- это для Батьков.
Это норм!