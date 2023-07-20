Remnant 2 пришелся по душе критикам - появились первые оценки атмосферного шутера ©

До выхода кооперативного шутера Remnant 2 осталось меньше недели и сегодня журналисты и блогеры поделились своими впечатлениями и оценками. Игра пришлась по душе многим рецензистам и на данный момент у шутера оценка 80 баллов — Opencritic, на основе 12 рецензий.

Релиз шутера состоится 25 июля на PlayStation 5, Xbox Series и PC, а недавно разработчики показали 38 минут геймплея и атмосферный обзорный трейлер.

Gunfire Games взяла все, чему она научилась в Remnant From the Ashes, и расширила это настолько, что я не думаю, что она сможет превзойти это. Но я более чем рад, что они попытались это сделать. Здесь есть чем насладиться и любителям Remnant, и поклонникам экшен-РПГ и Souls-like, но самое главное - игра просто кричит о веселье.

Опираясь на все, что было в оригинале, - от разнообразия врагов, дизайна боссов до способов настройки игрового стиля - Remnant II получилась продолжением, которое во многом соответствует звания "больше, лучше, смелее".