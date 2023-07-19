Remnant 2 создаётся на UE5, но пока не использует Lumen и другое о технических аспектах из интервью с разработчиками

В новом интервью с директором по дизайну Gunfire Games Джоном Перлом и главным дизайнером Беном Кюртоном разработчики Remnant 2 рассказали про технические аспекты. Например, появилось подтверждение, что Remnant 2 работает на Unreal Engine 5, хотя пока не использует свою торговую марку (Lumen). Ниже представлены основные моменты интервью о некоторых деталях для ПК и консолей.
Напоминаем, что Remnant 2 выходит 25 июля (хотя ранний доступ начинается за несколько дней до этого для владельцев Ultimate Edition).
- Сосредоточившись на текущем поколении консолей, разработчики смогли перейти на Unreal Engine 5 и воспользоваться некоторыми из предлагаемых им наворотов. Это также означает, что они смогли повысить точность всех активов с точки зрения количества полигонов и разрешения текстур, что сделало игру большим визуальным шагом вперед по сравнению с оригинальной игрой.
- В игре используется Nanite. В настоящее время она не использует Lumen, но авторы могут рассмотреть добавление поддержки в будущем.
- Джон Перл: В настоящее время Remnant 2 не поддерживает трассировку лучей или не планируется в ближайшем будущем.
- ПК-версия Remnant 2 поддерживает Nvidia DLSS 2, а также Intel XeSS и AMD FSR.
- На консолях игра получит 3 режима: режим качества, режим производительности и сбалансированный режим. В режиме «Качество» качество важнее производительности, а в режиме «Производительность» некоторые причудливые визуальные эффекты снижаются, чтобы обеспечить стабильную производительность. Сбалансированный предназначен для игроков, которые ищут что-то среднее между одним и другим. Сбалансированный режим действительно подходит для игроков, которые хотят, чтобы игра выглядела хорошо и работала плавно, но при этом не требовательны к определенной частоте кадров или разрешению.
- В настоящее время игра не поддерживает какие-либо функции контроллера для конкретных консолей. Разработчики могут изучить добавление поддержки в будущем, просто сейчас таких планов нет.
Первая часть дюже понравилась, надеюсь разрабы не подкачают со второй, не будут упрощать всё и вся, очень надеюсь. Скоро всё узнаю.