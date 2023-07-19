Remnant 2 создаётся на UE5, но пока не использует Lumen и другое о технических аспектах из интервью с разработчиками ©

В новом интервью с директором по дизайну Gunfire Games Джоном Перлом и главным дизайнером Беном Кюртоном разработчики Remnant 2 рассказали про технические аспекты. Например, появилось подтверждение, что Remnant 2 работает на Unreal Engine 5, хотя пока не использует свою торговую марку (Lumen). Ниже представлены основные моменты интервью о некоторых деталях для ПК и консолей.

Напоминаем, что Remnant 2 выходит 25 июля (хотя ранний доступ начинается за несколько дней до этого для владельцев Ultimate Edition).