Remnant 2 2023 г.
7.5 60 оценок

Remnant 2 выйдет в июле

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monk70
Новости

Согласно новой информации, предоставленной самой Embracer Group, выход игры Remnant 2 запланирован на июль, однако точная дата не разглашается.

Информацией поделился профиль EmbracerInvestor в социальных сетях, профиль, который специализируется на всем, что связано с Embracer Group. Игра находится в разработке в студии THQ Nordic Gunfire Games и будет издана Gearbox Publishing.

В любом случае, стоит дождаться официального объявления разработчика, в котором должны быть раскрыты все необходимые детали, включая точную дату запуска.

И в дополнение к месяцу запуска вчера Gearbox Publishing Europe опубликовала новое видео специально для Remnant 2, посвященное классу Challenger, специалисту по ближнему бою.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Turlion

Хочется верить в современные игры, и Remnant был очень хорош... Но боюсь, что как всегда, всё пойдёт через одно место. Что ж, посмотрим сколько будет ошибок

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