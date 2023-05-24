Remnant 2 выйдет в июле ©

Согласно новой информации, предоставленной самой Embracer Group, выход игры Remnant 2 запланирован на июль, однако точная дата не разглашается.

Информацией поделился профиль EmbracerInvestor в социальных сетях, профиль, который специализируется на всем, что связано с Embracer Group. Игра находится в разработке в студии THQ Nordic Gunfire Games и будет издана Gearbox Publishing.

В любом случае, стоит дождаться официального объявления разработчика, в котором должны быть раскрыты все необходимые детали, включая точную дату запуска.

И в дополнение к месяцу запуска вчера Gearbox Publishing Europe опубликовала новое видео специально для Remnant 2, посвященное классу Challenger, специалисту по ближнему бою.