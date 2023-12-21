Создатели Remnant 2 "хотели бы" создать нечто подобное режиму выживания из оригинала

Remnant 2 получился отличным сиквелом, по качеству даже превзошедшим предыдущую игру. Именно по этой причине Gunfire Games хотела бы продолжить инвестировать в игру, обогатив ее еще большим количеством контента.
В интервью порталу Exputer этот вопрос раскрыл креативный директор Дэвид Адамс: прежде всего, автор подтвердил, что кросс-плей скоро появится на всех платформах, хотя пока не раскрыл никаких подробностей о том, когда он должен выйти.
И хотя Gunfire Games сейчас сосредоточена на разработке DLC, в будущем они с удовольствием бы сделали новые режимы для Remnant 2. "Сейчас мы сосредоточены на следующем DLC, над которым мы работаем, - таков официальный ответ. Неофициальный ответ заключается в том, что мы хотели бы исследовать новые режимы игры, возможно, не режим выживания, но что-то похожее", - комментирует Адамс будущее игры и заключает: "Нам нравится Remnant II, и мы хотим продолжать добавлять новые вещи, чтобы сделать ее еще лучше для наших игроков".
Одним словом, благодаря новым сюрпризам, которые пока невозможно предугадать, Remnant II может и в дальнейшем вызывать массу эмоций.
Режим выживания в такой игре чуть более чем бесполезн, в первой все "выживальщики" с читами носятся, какой от этого толк.